Après le “tørr januar”, la détox digitale de fivrier? Jazmin Grace, lidenskapen til Albert II og l’Amricaine Tamara Rotolo, vil lede deg til over 30 000 visninger på Instagram. La jeune femme de 29 ans a dicidé de claquer la porte de résau social … ennå.

Stille radio

“Roseaux sociaux en pause for fire, og peot ut flere lange temps. Pikex og amour tout monde!“, at-elle cecrit ce mardi 1er fivrier, ne laissant qu’un seul et unikt portrett sur sa side. Det er her Alexander Costes 18 år gamle jente, og alle den første delen av det første bildet enfants d’Albert de Monaco Ronis hans svigersønn sur la carte de voeux de finne du prince et de Charlene.

Jazmin Grace avviker prochinement brann sønn apparition sur le grand écran dans “The Chelsea Cowboy”, en biopisk realist av Ben Cookson. Port av Alex Pettyfer og Poppy Deleving, John Bidon er forfatteren av boken ‘Activar Qui Aurait’s a Liaison with the mest ettertraktede av rockestjernen David Bowie.