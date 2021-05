Albrecht Dürer levde i en verden av underverk

Albert og hvalen. Av Philip Hoare. Pegasus bøker; 304 sider; $ 28,95. Fjerde stat; £ 16,99

T-BANE ARVELS VAR vanlig sted i Albrecht Dürer-verdenen. Som Philip Hoare skriver i sin fengslende studie av den tyske kunstneren, byttet potensatene i Europa fra det 16. århundre underverker som å spille kort. Erik Walkendorf, erkebiskop av Norge, ga pave Leo X “hodet til en hvalross, saltet i en tønne som en død admiral.” I mellomtiden sendte en portugisisk ambassadør en indisk neshorn til kongen i Lisboa, som ble lei av kjæledyret sitt og ga det videre til paven. På vei til Roma forliste skipet i det liguriske hav; lenket på dekk falt dyret med ham.

Dürer så sannsynligvis aldri noen av skapningene. Men hans lysende skisser av dem er blant verkene Mr. Hoare vurderer i “Albert and the Whale.” Mer glatt enn en ren biografi, dykker boken som en skarv i livet og tidene til Dürer. Fremfor alt er Hoare interessert i de senere livene til Dürer’s kunst i de fem århundrene siden hans død. Det sjarmerte William Blake, Herman Melville og Oscar Wilde og inspirerte romanen “Doctor Faustus” av Thomas Mann.

Han ble født i Nürnberg i 1471. Hans Europa, forklarer Mr. Hoare, var gjenkjennelig og dypt fremmed. Det var “et sted for skatter og utskrifter”, men en vanlig person kunne forvente å se færre menneskeskapte bilder i løpet av livet enn dagens internetteksperter finner på et minutt. Dürer var kanskje den første internasjonalt anerkjente kunstneren, ved å benytte seg av den nye teknologien for tresnitt og trykk for å kommersialisere sitt betydelige arbeid: 100 malerier, 300 graveringer og mer enn 1000 tegninger. Han mekaniserte sitt geni.

Hoares portrett skinner med blendende detaljer. Det forteller et besøk som Dürer gjorde til erkehertuginne Margaret av Østerrike for å kreve henne protektion. Han ble avskrekket av følget sitt, som inkluderte en vinthund, en grønn papegøye og en litenøyet syltetøy. Din vane å vise det balsamerte hjertet til din avdøde ektemann, en spansk prins, som en sjarm, kan også ha satt deg utenfor.

“Dürer levde på randen av nye åpenbaringer, en verden som rykker nervøst i rommet,” skriver Hoare. I 1493 kom Christopher Columbus tilbake fra den nye verden; Femti år senere publiserte Copernicus sin heliosentriske teori om kosmos. Imidlertid var død og sykdom uopphørlig. Dürer så himmelen krysset av blodrøde striper, “pestenes tegn”. Hans tresnitt på sluttiden var bestselgerne. Apokalypsen knitret i lufta.

I sine tidligere skrifter, om emner som “Moby Dick”, var Hoare banebrytende for en hybridstil som smeltet memoarer, biografi og kritikk. I “Albert and the Whale” tar han denne teknikken lenger enn noen gang. Hans lesninger av Dürer’s verk er svimle av entusiasme og oppløses i en slags modernistisk poesi. Lesere som foretrekker at kunsthistorien deres har begge føttene på bakken, kan være i frihet; andre vil være berusede.

Dürer døde i 1528, 56 år gammel. Åtte år tidligere hadde han reist til Zeeland-sumpen på jakt etter en strandhval. Dyret forsvant før det kom. I stedet fikk han “en merkelig sykdom”, muligens malaria, som ville forkorte livet hans. Likevel, hans tur til det hjemsøkende landskapet antente kunsten hans. “Det er fantastisk å se Zealand ved vannet,” skrev han. “De store skipene seiler som om de var i åkeren.” Selv da så Dürer underverker. ■