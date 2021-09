Album: The E vivos Aarset 4-Tet

Det er en annen evokasjon. Når “Intoxication” -behandlet gitar kommer, har den en Robert Fripp -smak. King Crimson -bærebjelken kommer også til tankene i “Duløc, eller kattens øye”. Fantasmagoria det tredje sporet, “Outbound, or Stubb1” har subtile nyanser som trekker en grense mellom King Crimson av Starless og Bible Black og Disiplin. Ingenting av dette er åpenbart. Og tilsynelatende er dette et jazzalbum.

Læreplanen til den norske E -påstanden Aarset er variert. Gitaren hans har blitt hørt på album av Morten Harket fra a-ha og Andy Sheppard fra Storbritannia. Aarset, som er seriell samarbeidspartner, har jobbet med norske jazzspillere av alle striper: Jan Bang, Arve Henriksen og Nils Petter Molvaer blant dem. Før Fantasmagoria, har åtte album blitt kreditert Aarset selv. Denne, den niende, inneholder også Erland Dahlen (perkusjon) Audun Erlien (bass, synthesizer) og Wetle Holte (perkusjon, keyboard). Jan Bang, John Derek Bishop og Arve Henriksen dukker også opp. Albumets omfang understrekes av avslutningssporet “Light on Sanzu River, or Dreaming of a Boat”, en gjeninnspilling av Anneli Dreckers “Waiting For a Boat”.

Til tross for denne penselen med det kjente, Fantasmagoria, eller en annen type reise opptar sin egen plass. Mens “Manta Ray, eller Soft Spot” stort sett er lett og glitrende (karakteristisk for Henriksens trompet), driver den ned i virvlende fossefall som fremkaller visjoner om en landing. Det neste kinetiske sporet, “Didn’t See This One Coming”, går fremover som om han rømmer fra en forfølger (hint av Jaga Jazzist i denne). Samlet sett er dette imidlertid en ekspedisjon til det uendelige kosmos.

