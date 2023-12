Aldri før har belgiere handlet så mye i utlandet

Prisforskjellene er hovedsakelig knyttet til drikke. Eksempel: En 1,5 liters flaske vann av et bestemt merke i et fransk supermarked koster 61 cent. Den samme flasken hos samme supermarkedskjede hjemme koster 93 cent, mer enn en tredjedel.

Det er tre grunner som forklarer denne forskjellen. Først og fremst fordi Belgia bidrar med 10 cent per liter til emballasje. Altså en avgift på flasker, som ikke finnes i Frankrike. Et annet poeng, momsen er litt høyere her. Så, når det gjelder brusflasker, er særavgiften høyere i Belgia på grunn av brusavgiften.

Problemet, som Carole Demboer, økonom ved Vivia, forklarer, er at når belgiere kommer til Frankrike for å drikke, blir de der. «Disse drinkene er virkelig en leder i tapet av supermarkeder i utlandet. Faktisk krysser den belgiske forbrukeren grensen for å fylle boksen sin med drinker og griper deretter muligheten til å kjøpe andre produkterCarole Demboer anslår at belgierne vil bruke mellom 700 og 750 millioner euro i utlandet i 2023.

Merk at andre produkter, som spesielt frukt og grønnsaker, er rimeligere i Belgia. Men dette er ikke nok til å snu denne trenden.