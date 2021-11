“Aldri igjen!”: WHO gråter på regjeringens ansikt

“Med mindre dere nasjoner i verden kommer sammen og snakker med én stemme, vil alt dette skje igjen: aldri igjen!” Ved starten av Verdens helseråds eksepsjonelle møte sa WHOs generaldirektør Tetros Adanom Caprese at Verdens helseorganisasjons øverste beslutningsorgan, som forener sine 194 medlemmer.

Dette tre dager lange møtet er den andre spesialsesjonen til Verdens helseråd.

WHO-medlemmer ble søndag enige om å starte samtaler om å utvikle et internasjonalt verktøy for å forebygge og bekjempe sykdommen. På det tre dager lange møtet skal WHO-medlemmer formelt gjennomgå avtaleutkastet.

“Tiden er inne for å heve seg over denne epidemien og etterlate en arv for generasjoner,” sa Tetros.

“Utseendet til Omigran er nok en påminnelse om at Kovit ikke er ferdig med oss,” fortsatte han, og la merke til at verden ikke trenger “en annen påminnelse om orden.”

Den nye Omicron-varianten “viser hvorfor verden trenger en ny avtale,” sa han.

Wildlife Conservation Association, som jobber for bevaring av naturen, kommenterte at “ettersom Verdens helseorganisasjon vurderer en potensiell internasjonal traktat for epidemier, må regjeringer sørge for at forebygging blir adressert ved kilden til denne avtalen.” “Regjeringer og multinasjonale selskaper må bryte sine sektorielle smutthull, revurdere økonomisk politikk og samarbeide rundt det felles målet om å forhindre fremtidige epidemier. Å anerkjenne sammenhengen mellom menneskers, dyrs og plantes helse og grunnleggende betydning er et viktig første skritt for vår helse og velvære. .” Driftsmiljø.

Avtaleutkastet, som WHO-medlemmene formelt gikk med på søndag, legger opp til opprettelsen av et mellomstatlig organ som skal utarbeide og forhandle med WHO «en konferanse, avtale eller annet internasjonalt verktøy om» en konferanse, avtale eller svar på epidemier.

En delrapport er ventet i mai 2023. Resultatene skal være på bordet til Verdens helseforsamling innen mai 2024.