Amerikanere som er bekymret for pandemien eller nasjonal politikk, kan ha gått glipp av viktige nyheter om “vår” aldrende internasjonale romstasjon (ISS) og Kinas lansering av de første modulene til den nye romstasjonen som snart vil ta over.

De første modulene til ISS ble lansert i 1998, selv om det ville gå flere år før den var klar for astronauter og kosmonauter: 2020 markerte sitt 20. år som et bebodd forskningsanlegg. De første kjernemodulene inkluderte en bygget av USA og to bygget av Russland. Russland hadde allerede erfaring med sine banebrytende romstasjoner Salyut og Mir på 1970- og 1980-tallet. Til slutt ble 13 ekstra kameraer lagt til ISS.

På slutten av 1990-tallet undertegnet femten regjeringer den mellomstatlige avtalen om den internasjonale romstasjonen. Astronauter fra Japan, Brasil, Canada, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Belgia, Sør-Korea, Malaysia og ni andre land har vært på ISS. Vedlikeholdet av ISS deles mellom den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos og NASA. Det opprinnelige håpet var at ISS skulle vare i 15 år, men det er formelt utvidet til 2024.

I løpet av de siste to ukene har imidlertid en rekke medier, fra BBC til Reuters, rapportert at russerne sannsynligvis vil avslutte sin deltakelse i ISS på grunn av behovet for videre vedlikehold og reparasjoner. BBC siterte den russiske visestatsministeren Yury Borisov på statlig TV: “Vi kan ikke risikere liv [of our cosmonauts]. Situasjonen som i dag er knyttet til strukturen og det aldrende metallet, kan føre til irreversible konsekvenser — en katastrofe. Vi må ikke la det skje. “

Russland vil sannsynligvis snart avslutte mer enn 20 års romfartssamarbeid og håper å bygge sin egen nye stasjon, kanskje en helautomatisert enhet uten kosmonauter, i løpet av det neste tiåret.

I mellomtiden, og igjen den siste uken i april, lanserte Kina den første modulen av sin nye romstasjon fra Wenchang-lanseringsstedet i den sørlige provinsen Hainan Island. I likhet med ISS vil Kinas romstasjon (CSS) kreve flere flyreiser for å legge til moduler til den er beboelig, noe som sannsynligvis vil ta to år til. Når den er operativ, vil Kina-stasjonen bli kalt Tiangong. Mens det kan være noen år med overlapping mellom de to, indikerer den økende reparasjonen og vedlikeholdet av ISS at CSS vil bli den nye forskningsplattformen i løpet av det neste tiåret.

Denne første modulen ble lansert av en Long March-5B rakett, Kinas største lanseringsrakett med en unik design. I motsetning til de amerikanske rakettdesignene som lanserte romfergen, eller de nye Space-X-rakettene, har den kinesiske raketten en unik motorring. Flere vestlige pressemeldinger sammenlignet den feil med den russiske designen. Men den russiske designen er ganske annerledes, den ligner støttene til et stort tre. Vestlige journalister ser ut til å være uvitende om at dette var den uavhengige utformingen av Qian Xuexin, en strålende direktør for Jet Propulsion Lab som urettferdig ble deportert under Joe McCarthys kommunistiske skremme tidlig på 1950-tallet.

Det andre hovedtemaet i dette forestående skiftet i romstasjoner viser at McCarthyism fortsatt lever i dag. Amerikansk lov forbyr kinesiske astronauter på ISS. At amerikansk lovgivning vedtatt i 2011, Forsvarsdepartementet og avsnitt 1340 i kontinuerlig fullårsbevillingslov, forbyr NASA å bruke midler til å samarbeide med Kina på noen måte.

Kina er ganske villig til at amerikanske astronauter blir med, sammen med astronauter fra andre land, og blir trent til å forberede seg på å jobbe med deres CSS, men amerikansk lov forbyr det. Faktisk har noen amerikanske og relaterte vestlige astronomer og forskere kalt denne amerikanske loven “helt skammelig og uetisk.”

I mellomtiden har andre vestlige land sluttet seg til Kina, og tillater opplæring for CSS eller sender prosjekter for studier. Minst seks vestlige prosjekter er akseptert. Forskerne inkluderer de fra Tyskland, Norge, Nederland, Belgia, Frankrike, India, Sveits og Russland.

Men ikke USA.

John Richard Schrock har utdannet biologilærere i mer enn 30 år i Kansas. Han har også forelest ved 27 universiteter på 20 turer til Kina. Det har skillet “Emeritus College” ved Emporia State University.