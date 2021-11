Alec Baldwins dødsskyting: Påtalemyndigheten avslører hvem som lastet pistolen

21. oktober fant et skuespill på et sett med vestlige filmer sted i New Mexico. Skuespiller Alec Baldwin dreper ved et uhell filmfotograf Halina Hutchins. Siden den gang har etterforskningen gått sin gang for å fastslå hver enkelt persons ansvar i saken. Men den amerikanske kanalen Good Morning America kan fremskynde all informasjonen som avsløres.

Fra denne tragedien følger etterforskningen sin kurs for å avgjøre hver enkelts ansvar i denne saken. Men ny informasjon utgitt av American Channel God morgen Amerika Nå setter alt fart. Traileren for programmet, som sendes torsdag 11. november, gir en oversikt over advokaten som er ansvarlig for etterforskningen, Mary Carmek-Altwis, som vil gi en nøkkelkunngjøring om fremdriften i etterforskningen.

Etter spørsmål fra en journalist avslører han at han nå vet hvem som lastet våpenet som ble brukt til å drepe Holina Hutchins. Men hun nektet å svare på spørsmålet “WHO?”. Mary Carmek-Altwiss sa også “Absolutt” Klar til å reise anklager. Men han advarer om at det kan ta måneder å finne ut om noen er kriminelle.

Ifølge ham, på spørsmålet om sabotasje kan være en mulighet, er det klart: “Nei. Jeg vet at noen forsvarsadvokater kom med konspirasjonsteorier og brukte ordet sabotasje. Vi har ingen bevis.”