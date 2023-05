Aleksandar Metrovich Outsahins Ealing Bruce Holland Us Serbia Pip Norge – DixQuatre

Fulham-spissen fortsatte sin brennende form foran mål for å legge til et sekund for laget sitt – hans 12. mål på sine siste 11 kamper for klubb og land – etter at Dusan Vilahovic hadde gitt dem ledelsen i Oslo.

Norgesstjernen Erling Pratt Holland var stille i den andre enden, og scoringsrekka hans endte på et dårlig tidspunkt for landet hans da han ga fra seg topplasseringen og opprykk ved det siste hinderet.

Vlahovic ga Norge ledelsen tre minutter før pause, men det kom ikke noe svar fra Staal Solbakkens side.

I stedet var det gjestene som scoret det neste viktige målet, og Mitrovic ble den første serbiske spilleren til å score 50 mål for landet sitt i sin 76. opptreden.

Mitrovic rykket opp til Hollands tall med seks mål i Nations League 2022-23 – en premie de nå deler – med sin tall på 14 mål i Nations League en ny rekord. .

Andre steder i gruppe B4 holdt Emil Forsbergs utligning rett før pause Sverige til uavgjort 1-1 mot Slovenia for å holde dem i gruppen og sette motstanderne i hælene.

Forsbergs angrep kansellerte et fantastisk mål fra slovenske Benjamin Cesko, som brøt dødpunktet med en førstegangsvolley i Marco van Basten-stil fra en stram vinkel.