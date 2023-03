Aleksandar Mitrovic beklager overfor dommeren: «For hans dårlige handlinger»

«På et personlig nivå angrer jeg på handlingene mine som fikk meg kastet ut. Jeg lot frustrasjonen min ta overhånd og måten jeg oppførte meg på var dårlig,» sa den tidligere Anderlecht-spissen, som venter på dom etter å ha blitt siktet. Fotballforbundet for voldelig oppførsel. «Jeg prøvde å få dommerens oppmerksomhet, men jeg er enig i at jeg ikke burde ha lagt hånden på ham og jeg forstår hvorfor han viste meg det røde kortet. Det var min første kamp med Fulham og min første kamp siden 2015-2016 årstid.».

I mellomtiden kunngjorde fotballforbundet at standardsanksjonen – en utestengelse på tre kamper – helt klart ikke ville være nok. «Jeg har godtatt tre kampers suspensjon for det røde kortet mitt, snakket med Chris Kavanagh for å be om unnskyldning og tilbød meg å godta en bot fra klubben. Jeg vil legge denne hendelsen bak meg og gjøre det jeg kan for å hjelpe laget mitt – kamerater tilbake på banen så snart som mulig.»

«I mellomtiden vil jeg gjenta at jeg beklager det som skjedde. Jeg har allerede beklaget til lagkameratene mine, men jeg vil be om unnskyldning til Fulham-supporterne, spesielt de som reiste til Old Trafford for å støtte oss. Jeg sang alt. spillet. Jeg kommer snart tilbake og gir dem deres tillit og støtte. Jeg tror det.»