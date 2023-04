Aleksandar Mitrovics hardeste straff etter en krangel med dommeren! – Hele fotballen

Den tidligere Anderlecht-spissen gjorde en stor feil ved å angripe Chris Kavanagh og fikk en hard, men rettferdig suspensjon.

Rett før landskamppausen ble Fulham skuffende slått av Manchester United i FA-cupens kvartfinale etter å ha ledet an. Tjue minutter før slutt, mens Cottagers fortsatt ledet 0-1, brøt det ut et enormt slagsmål.

Trener Marco Silva og eks-Chelsea Willian ble sparket, noe som ikke satt godt Alexander Mitrovic. Den tidligere Anderlecht-spissen opprørte senere dommer Chris Kavanagh, som sendte ham ut.

Serberen, som ble suspendert i Bournemouth for tre dager siden, fant sin klarering tirsdag … og det var logisk salt. Han får en 8-kampers suspensjon (3 for trass, 3 for voldelig oppførsel og 2 for stygt språk), noe som betyr at han må returnere 13. mai på Southampton. Kun 3 dager igjen til mesterskapet.