Alex Declak analyserer Red Devils-kampen: «Uten Onana er du i trøbbel»

«Innholdet var veldig svakt og noen mennesker måtte heve spillet for å holde seg i laget. Vi visste allerede at det var en stygg kamp vi måtte vinne. Legans sa at de kom med tomme kofferter og kom pakket. Banen gjorde det ikke hjelp, men fremfor alt la jeg merke til mangel på samhold i laget. Djevlenes midtpunkt denne sesongen. Spillet ble spilt mindre. Tielemans har et rytmeproblem som frustrerer ham. Han gjorde sitt beste, men det var gjennomsnittlig. Lukaku har gjort det bra ting, men med sine dypballer føler vi at han fortsatt ikke er på 100%. Trossard er legitim i forhold til lagkameratene. Det er problemet. Han har ikke nivået, personligheten, til å påtvinge spillet sitt, kroppsbygningen. Hazard , for eksempel, ble respektert for spillet sitt, men også for sin muntre side. Trazzard var for selvutslettende.»

Amato Onana i sjefsmodus: «Et felt som dette har eksistert for lenge»

«Tide gjorde en gest av konkurranse»

«Onana liker tøffe situasjoner og han var den beste spilleren på banen. Hvilke kutt, hvilke dekker… fanget midten på egenhånd. Han hadde mye arbeid å dekke der andre slapp. En virkelig stor skyggekamp. Han styrte sonen hans. Uten ham tar Devils vann. Ble til en penetrator mot slutten av kampen. Jeg likte også kampen til Castiel. Han slapp de nødvendige ballene, men fremfor alt imponerte presisjonen hans på føttene til tross for den råtne banen, heldigvis. Thiet er der tidlig i kampen når han skyver ballen tilbake til midten. Forsvareren gjør kampens gest.»

«Sikkerhetsproblem? Ingen integrasjon»

«Azeris sjanser kan ikke skyldes på forsvaret. Bortsett fra å miste ballen tidlig i kampen. Alle de andre anledningene var knyttet til mangel på organisering og koordinering. I de pressede fasene var spillerne i forskjellige rytmer. Angriperne presset, men resten av laget holdt seg på plass. Som om de ikke var sikre på at presset ville lykkes. På høyresiden merket jeg også mangel på defensiv medvirkning mellom Castagne og Bakayoko. Forsvarsspilleren måtte trene kantspilleren mye i byttene hans.»

Vår Man of the Match, Goen Castiels: «Tedesco kjenner meg bedre enn Martinez»

«Posisjonene er veldig stabile»

«Trazard, Carrasco og Bagayoko holdt sine posisjoner for mye. Flisleggerne måtte også ta for mye plass. Vingene kom ikke ut av plass nok til å komme inn. Vi må skape usikkerhet i de motsatte linjene. Det er umulig å oppnå dette med slike faste posisjoner. Der gjorde de det for enkelt for azererne.»