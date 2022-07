Alex Tosti fortsetter karrieren i Norge

Hockey. Etter å ha vært i Østerrike i fjor, har Drummondvilleois Alex Tosti sagt ja til å bygge Stjernen i Norge for sesongen 2022-2023.

Den 25 år gamle spissen spilte sammen med to tidligere Stjernen, østerrikske spillere med HC Innsbruck. Dette, Daniel Leavens og Tim McCauley, berømmet laget for ham. «Jeg er veldig fornøyd med kontrakten min. Begge lagkameratene mine hadde bare positive ting om Stjernen. De fortalte meg at det er en førsteklasses organisasjon som tar vare på spillerne sine. Norge er et veldig vakkert nordisk land», startet, fra kl. begynnelsen, Alex Tosti.

Dessuten har lagets daglige leder, kanadiske Darren Treloar, allerede kontaktet ham flere ganger for å forberede hans planlagte ankomst til Norge 1. august.

Med base i Fredrikstad, omtrent en time fra hovedstaden Oslo, er Stjernen et av de bedre lagene i Fjordkraft-ligaen. De ble nummer to på tabellen forrige sesong. For Drummondvilleois er det nøkkelen å avslutte med et vinnerlag.

«I Østerrike deltok ikke laget mitt i sluttspillet. Mitt første kriterium var å spille for et vinnerlag. Med Stjernens resultater i fjor og deres tilstedeværelse i semifinalen i sluttspillet, svarte det til mine forventninger, la Dosti til.

I tillegg tror Alex Dosti at spillestilen som praktiseres i denne ligaen vil passe den typen spiller han er. Han spiller en ledende rolle ved siden av Stjernan og håper å gjenvinne sin naturlige posisjon i sentrum.

– Jeg vil hjelpe laget til å vinne. Jeg vil ha en større rolle i laget. I Norge er et begrenset antall utenlandske spillere tillatt. I dette tilfellet forventer de at vi skal bringe endring til laget. Daglig leder vil at jeg skal spille senter. Jeg tror det bare er bra at jeg har kontroll på lagoppstillingen min, sa Dosti, som gleder seg til å bli med i sin nye lagoppstilling.

Etter sin første europeiske sesong med Innsbruck, tror Alex Dosti erfaringen han samlet i Norge vil tjene ham godt. «Jeg lærte mye. Europeisk hockey er veldig forskjellig fra Nord-Amerika. Det var mange endringer i begynnelsen, spesielt på språksiden. Det er et nytt land; jeg har aldri vært i Europa. Det var en tilpasning, men nå vet jeg hva jeg kan forvente,» sa Alex Dosti. .

Den femfots-10-spissen kunne returnere til Drummondville i juni etter å ha vært på sidelinjen en stund på grunn av influensa. Han bor i California, hvor han spilte fem sesonger i Anaheim Ducks-organisasjonen og hvor kjæresten hans er fra. «Det var hyggelig å komme tilbake og se familien min og vennene mine i Drummondville. Det var flott,» avsluttet Alex Dosti.