Alex Tosti vender tilbake til fjordenes land

Hockey. Du endrer ikke en vellykket oppskrift. Alex Tosti kommer tilbake til Norge denne sesongen.

Den 26 år gamle spissen har signert en en-sesongsavtale med Oslo Valerenga i den norske profesjonelle hockeykretsen. For Drummondvilleois, som kom seg etter operasjonen i venstre skulder i fjor vår, vil det være en tilbakevending etter en lang rehabilitering.

– Jeg kjenner ligaen veldig godt. Jeg hadde en god sesong der i fjor, forklarte Alex Dosti i et intervju Uttrykke Før du hopper på flyet. Jeg vil bruke mer tid på å vurdere alternativene mine. Vi så litt rundt i Europa, men de fleste lagene var allerede ferdige. Noen var bekymret for skaden min. Jeg forstår.»

Den mest suksessrike klubben i kretsens historie med 26 mesterskap, Valerenga har ikke vunnet mesterskapet siden 2009. Den norske hovedstaden ligger for øyeblikket på andreplass med 13 seire på 15 kamper så langt denne sesongen. Ti lag i omgangen.

«Valerenga sikter virkelig mot mesterskapet denne sesongen. De er et av de beste lagene i ligaen gjennom tidene, men det er 14 eller 15 år siden sist de vant. De ønsket å legge til en god spiller til spillerlisten. De ga meg et tilbud jeg ikke kunne avslå! Ikke bare skal jeg tilbake til en liga jeg virkelig elsker, men jeg kommer til å ha en god sjanse til å vinne. Det er ikke en vanskelig avgjørelse», sa Alex Dosti, som spilte i Østerrike for to år siden etter noen sesonger i den amerikanske ligaen.

«Oslo er det beste stedet å spille hockey i Norge,» fortsatte den tidligere Anaheim Ducks-prospektet. Lokalet deres er praktisk talt nytt. Standen rommer nesten 7000 tilskuere. Det er alltid interessant å spille der.

Øv med voltigører

Alex Dosti, som fikk grønt lys fra legene til å trene med kontakter i omtrent en måned, har gått på skøyter med Voltigeurs-spillere på Marcel-Dion-senteret de siste ukene. Gatineau er en tidligere olympisk fargebærer og Charlottetown Islander som ønsket å vise sin takknemlighet til sin hjembyorganisasjon.

«Trenerteamet lar meg gå på skøyter med gutta hver dag. Alle var veldig imøtekommende. Det hjalp meg virkelig å komme tilbake i form. Jeg opplevde tempoet på treningene veldig høyt. De har et godt lag i år! Jeg var i stand til å teste skulderen min og det føles bra. Alt jeg trenger å gjøre er å komme tilbake i kampform.

«Det er åtte eller ni måneder siden jeg spilte en ekte kamp,» sa han. Føler meg klar til å komme tilbake sterkt. Jeg ser frem til det!»

I sin første sesong i fjordenes land, i 2022-2023, klatret Alex Dosti til toppen av kretsen ved å høste 63 poeng (15-48) på 42 kamper. Den raske 5-fots, 10-tommers, 175-punds senteren spilte med Fredrikstads Stjernen.

«Det er et veldig vakkert land. Folket er veldig hyggelige! Det kommer til å bli annerledes, jeg kommer ikke til å bo i en liten by lenger. Jeg kommer til å være i den største byen i landet. Det kommer til å bli en annen livsstil, men jeg er veldig spent, sa han om noen uker i Norge sammen med partneren. Snekkeren ble ferdig.

Enkelt og alltid gratis

Meta (Facebook og Instagram) blokkerer nå meldingene dine fra L’Express som svar på Bill C-18.

For å holde kontakten med kilden inviterer L’Express deg til å laste ned appen. Les meldingene dine i sanntid gratis. Ikke glem å slå på varsler!

Eple: https://apps.apple.com/ca/app/lexpress-de-drummondville/id1575799821?l=fr-CA

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.journalexpress.app&hl=fr