Alex Visorek: «Jeg er en moderat islamisk venstreside, men jeg liker høyresiden veldig godt»

Som i Belgia, kanskje enda mer, var medieoverføringsvinduet i Frankrike uvanlig stort like før og i løpet av sommeren. Du trenger ikke å huske spillet med musikalske stoler.Avtalen er gjort Fjernsyn. For ikke å snakke om Laurent Rouquiers avgang fra France 2 og Pascal Prats overgang fra RTL til Europe 1.

Belgiske Alex Visorek, misunnelse av alle oss franskmenn: «Jeg har ikke sett en så god jobb på TV siden Thierry Artisan»

Blant dem ble Alex Visorek, som bestemte seg for å forlate den offentlige tjenesten etter ti år på France Inter-kanalen, trofast deltatt av ledelsens beslutning om å kansellere den daglige utnevnelsen til Charlene Vanhonacker. Retning RTL for Brussel-beboeren, kort før han returnerte til skolen på mandag, ble møtt av en video av hans to nye kolleger. Julien Cellier og Cyprien Cini gikk ikke glipp av muligheten til å glede Belgia med et samlerkort. Team Minner ham om de to gangene Blues la sammen de røde djevlene. Noe for å dekorere kontoret hans, sier de.

En sjanse til å oppdage Alex Visoreks ferielook: Magnum-stil flerfarget blomsterskjorte og spesielt skjegget!

Han hadde skjegg til debuten på mandag RTL God kveld. Og i sin første spalte gjorde han en god jobb med å introdusere seg for sine nye lyttere. «Noen mennesker, ser jeg for meg, kjenner meg fordi de kanskje har sett meg på Drucker eller Artisan. Andre kjenner meg fordi de ikke har hørt om France Inter, hvor jeg jobbet i ti år. Det er sant at det å flytte fra France Inter til RTL er som å flytte fra PSG til Real. De er to store klubber. , to store merker, to store lag. Som jeg sa til Kylian (Mpappé, red.anm.) i sommer: «Jeg, min gamle mann, jeg skal ha baller for å gjøre denne overføringen».«

«Det er ikke fordi vi er belgiske at vi er gode»: Alex Visorek vender tilbake til belgisk komedie i Frankrike

«Når du kommer til en ny klubb, begeistrer du fansen, jeg vet hva RTL-lytterne tenker. Alex Visorek sier: «Ja, han er fra France Inter. Selvfølgelig er han til venstre. Og blomst. Gi oss tilbake Pascal Pratt!». «Nei, jeg spiser ikke bulgur mens jeg hører på Medin mellom to Bikram-yogatimer. Jeg vil definere meg selv som en islamsk-venstreorientert, men moderat. Moderat! Ikke bekymre deg, jeg liker veldig godt de til høyre. Som bevis har jeg til og med høyreorienterte foreldre, jeg jobber i en kanal de hører på, jeg jobber i en respektabel husholdning, og de er endelig klare til å bringe meg tilbake til deres vilje.

Det setter tonen. Alex Visorek er i ferd med å gi fra seg suksessen her, som andre steder, ikke fordi han har byttet meieri: dyster, men alltid dyktig brygget komedie.

Alex Visorek på RTL: «Store hoder»

Vi finner Alex Visorek, som ikke bare er i radio, som er vertskap for programmet sammen med Philippe Cavervier.I en organisert gjeng, et nytt komedieprogram produsert av Arthur. For ikke å glemme showet hans Annonseplass Fortsett å spille. Det vil finne sted 9. november i kultursenteret i Auderghem, 20. desember på La Sucrerie i Wavre, og dagen etter i Théâtre Royale i Mons. Informasjon og reservasjoner: www.alexvizorek.com.