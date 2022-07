Alex Visorek lander på RTL-TV

Neste års serie aspergirl Pluggen vil bli sendt på RTL og RTL Play. Serien, co-produsert av Private Channel og OCS, vil fortelle historien om Louisan, en alenemor med Aspergers syndrom som sliter med å beholde sin 11 år gamle sønn med autisme. I rollen som denne urolige, men målbevisste moren finner vi Nicole Ferroni (til galskap , God pensjonisttilværelse)

Rollelisten inkluderer også to belgiske komikere. Først Sandra Zidani som Guilhems lærer, men også Alex Visorek som den plagsomme personaldirektøren som gjør livet vanskelig for Louisan. «Min karakter minner meg om Luis de Funes,» forklarer Alex Visorek. «Han er et typisk eksempel på en fyr som har makt, men som bruker den dårlig.»

For å skildre karakteren hans bedre, måtte komikeren gi noen kostymeinnrømmelser. « JJeg adopterte en viss stil. Måtte ha på seg en kortermet skjorte og et umatchet slips. Og prikken over i-en måtte jeg bruke hårbånd som de gamle italienske fotballspillerne. Det krøllede håret mitt ser ikke ut som det er på hodeskallen til Alessandro Nesta, jeg lover deg! (ler)«

Kalt RTBF – han var programleder på La Premiere og spaltist ved La Yun og La Deux – komikeren tok på seg rollen av flere grunner. « JSkuespill er ikke min egentlige jobb, men hvis jeg blir bedt om å gjøre det, sier jeg nei Nei Nei» Hvis rollen interesserer meg. I Aspergirl handler det om noe jeg ikke kan så godt og vi snakker ikke så mye. Så jeg ønsket å deltaHan forklarer. Dessuten likte jeg spesielt godt å skyte med Nicole Ferroni, som jobbet med France IntSt. «

Serien er et av flere prosjekter for belgieren som kommer snart Månedens ansatt, en film av Véronique Jardin. Han vil også turnere i Frankrike og Belgia (Théâtre des Galeries) med sitt nye show og vil presentere sin historie til France Inter og Inter fra begynnelsen av neste skoleår. Telematin 2 i Frankrike.