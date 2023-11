Alexander Blacks slo Corentin Maudet for å nå fjerdedelen av sin første Challenger og ta sin 14. seier på rad.

Alexander blokker Tanderit kvalifiserte seg til kvartfinalen i Challenger tennisturneringen, spilt på harde baner for €73 000 i Sverige torsdag.

Alexander Blacks, rangert som 412 i verden og en kvalifiseringskamp, ​​vant i to sett mot franskmannen 7-6 (8/6), 6-1. Maudet av Corentin, vant sin 14. turnering på rad og rangert som 133. i verden. Møtet varte i 1 time og 41 minutter.

I kvartfinalen møter tidligere juniorverdens nr. 1 Alexander Blacks den 18 år gamle tsjekkeren Jakub Mencic (ATP 152) i sin første Challenger-kamp.

18 år gamle Alexander Blacks har to seire under ITF-turneringene i Glasgow og Sunderland, hans to første seire blant profesjonelle.

Onsdag gikk David Goffin videre til kvartfinalen med en 7-5, 7-5 seier over Alibek Kachmazov fra Russland. Han skal møte Brandon Nakashima, rangert som 143. og N.8 i verden, før et potensielt oppgjør mot Blockx i semifinalen. Gauthier Onclin (ATP 227) måtte på sin side trekke seg før sin andre runde-kamp, ​​mens Gilles-Arnaud Bailly (ATP 468) og Joris De Loore (ATP 145) gikk ut i første runde.