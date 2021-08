Alexander Lukashenkos helseoppdatering: Hviterussisk president snubler etter konferansen Verden | Nyheter

I en video som sirkulerer på sosiale medier, kan Lukashenko sees iført dårlige klær når han forlater scenen fra setet. Filmen ble spilt inn av et av de jublende publikummet, og fremhever helsen til den hviterussiske lederen da han slet seg over scenen for å fullføre sin årlige tale i maraton. Det er ikke kjent hvorfor den hviterussiske diktatoren fremsto som syk.