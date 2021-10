Alexandra de Co-Landa svarte til motstanderne: “Jeg er ikke en svak og sliten heks”

Fysikk kritisert, ytelsesutfordring, hat mot strategier og personlighetsutfordring, å være kandidat er ikke bra Co-Landa I en tid da sosiale nettverk styrer. Deltakere i TF1 Adventure Game blir ofte ansatt etter at episoder er sendt.

Det siste offeret til dags dato: Alexandra. Eventyreren, som ble fjernet på slutten av den siste vaksinasjonstesten, betaler så mye for å fjerne Namatia under det første rådet som fulgte etter gjenforeningen. Han er anklaget for å ha trukket i tråder for å få noen som forsvarte seg til å beskytte en annen deltaker, Alex.

Lei av å bli tatt av publikum, vinneren av utgaven 4 land Han forlot sin tilstedeværelse på Instagram. “Når du ikke er på laget som forsvarer deg selv, er du definitivt dårlig. Jeg gråter ikke, så det betyr ikke at jeg ikke er påvirket. Jeg kritiserer ikke andre, jeg fortjener ikke dette., Hun dømmer. Det er vanskelig å se anmeldelser. Jeg er en sliten, kjedelig heks … hjertet mitt ville beskytte Alex, og det er ikke over! Bare fordi jeg har store øyne betyr ikke at jeg er en heks! Det er ikke første gang hun blir angrepet i kropp og stemme. Da han vant i Fiji, ble selve utseendet til føttene hans i posisjoner diskreditert.