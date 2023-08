Alexandre Plesin tar over Union Saint-Guillois overgangsvindu: «En spiss kommer»

Åpningen av seks av seks beroliget mange Union Saint-Guillois-supportere: til tross for exit, er Brussel-laget fortsatt sterkt. Men denne uken er de utgående overgangene til to nøkkelspillere lagt til listen: Senne Linnen (Werder Bremen) og Bart Nieuwkoop (Feyenoord). Aleksandar Plesin har sett seks innehavere fra forrige sesong fly avgårde på bare noen få uker av overgangsvinduet.

Men den tyske RUSG-treneren får ikke panikk og svarer med et smil: «Overgangsvinduet er ikke over og andre spillere vil fortsatt komme og de vil styrke troppen. Chens overgang var forventet. Ler du? Han er en spiller jeg liker, men jeg vil ikke si for mye om noen som er under kontrakt andre steder. For Nieuwkoop var det fortsatt litt av en overraskelse, men han var et år uten kontrakt og treningsklubben hans, som spiller i Champions League, ville ha ham. Så hva skal jeg si? Vi skulle ønske det var en til i denne stillingen. Og klubben jobber med å erstatte ham (Red.anm.: Maxime Busi ble siktet). Ditto for seks i stedet for lin. Dessuten vet jeg ankomsten til den nye spissen (Redaktørens merknad: Hvem vil erstatte Boniface) Det er også veldig nært. Men jeg er veldig avslappet, mange avganger er planlagt og jeg vet at ledelsen har det bra.

8 Avganger: Unionen har gått inn i en ny æra

Ambisjonen forblir den samme, forsikrer treneren … uten å nevne Champions Playoffs, som presidenten hans ikke gjorde under sin debut, og legger til: «Forventningene mine har ikke endret seg: Jeg har alltid sagt at jeg ikke vil snakke om sluttspillet eller tittelen. Jeg vil se spillerne mine utvikle seg på en bestemt måte med og uten ball, det er målet mitt. Og det er fortsatt mange ting å forbedre på dette stadiet. For andre er målet å vinne neste kamp.»

Flere avganger er planlagt

I alle fall forventer ikke den tidligere T1 i Oostende lenger å miste en viktig spiller: «Jeg vet du aldri sier aldri, men nei, en ny avgang er ikke planlagt. Spenningen avsluttes 6. september.