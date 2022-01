Alexandro Callet vet at Rooseck kan gjøre det bedre: “Vi beholder tre poeng, så …”

Høy musikk i leiegarderoben er et tydelig tegn. Seieren på Uban, det var veldig vanskelig, frigjorde ubeseirede Ruchs fra midten av desember i Antwerpen (2-3). Dette gjorde at lydsystemet kunne forsterke og feire lyden. Lettelsen er imidlertid kortvarig.

Hvis Alexandro Callet var en ung spiller (18 år gammel), ville han ikke vært naiv om det hele. På spørsmål om hva tilfredsstillelsen med dette møtet var, var bruken av flertall ikke nødvendig. “Vi husker tre poeng, da …”

Noen stillheter er nok til å gi mening mellom linjene.

Venstre-konsensus var at ligaens produkt var for dårlig. “Vi savnet det fortsatt. Det er ikke en stor konkurranse, det er sant. Vi har mye arbeid å gjøre, men vi føler på trening at vi gjør fremgang.”

Callet Standard husket også å fullføre konkurransen uten å betale hvis det fortsatt var arbeid å gjøre. “Det er bra, det er bra for håpet, men det viktigste nå er å lenke seirene.”

Mot Mechelen, kanskje, Cercle Bruges, kunne Rouches fortsatt stole på sin unge venstreside, som raskt ble advart (18.), men som klarte å fullføre kampen. “Dette gule kortet plaget meg ikke”Han undersøkte. “Jeg prøvde å ikke havne i trøbbel og være aggressiv i kampen.”

Luca Elsner kalte ham noen ganger til ordre, erstattet ham eller minnet ham om å forutse den motsatte bevegelsen.

Fremfor alt, i Uban, bekreftet han sin vellykkede prestasjon mot Brooks. «Jeg tror jeg var i samme tone forrige søndag (Vs. Club Brook). Jeg fokuserte på forsvaret mitt.”

Det kan virke som han lånte litt mer til tider, men han klarte å fokusere på arbeidet sitt og dra nytte av rådene fra medspillere. “Jeg prøver å påtvinge meg selv på dette laget. Jeg føler meg hjulpet.”

Mens han venter på ankomsten av en ny venstreback, hjelper han dette laget.