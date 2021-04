Alexei Navalny: Kreml-kritiker sier til retten at han ser ut som et “skummelt skjelett” etter å ha fullført sin hurtige | Utenriksnyheter

Kreml-kritiker Alexei Navalny dukket opp offentlig for første gang siden han sultestreiker – via videolink under en rettsmøte.

44 år gammel Leder for den russiske opposisjonen Den 94 år gamle veteran fra andre verdenskrig ble bøtelagt for å ha baktalt ham og fortalte retten at han så ut som et “skummelt skjelett”.

Han kalte veteranene og andre som ble vist i fjorårets pro-Kreml-video for “korrupte leiesoldater”, “ubevisste” og “forrædere”.

Navalny avviste påstandene og beskrev det som et annet eksempel på offisielle forsøk på å miskreditere ham tidligere.

Navalnys advokater Olga Mikhailova og Vadim Kobsev sees i rettssalen. Bilde: Babushkinsky tingrett i Moskva / Reuters



Han henvendte seg til kona Yulia, som var i retten for rettssaken, og sa: “Yulia, hvis du kan høre meg, stå opp et øyeblikk, jeg vil se deg!”

Han sa at han savnet henne så mye, og at deres siste møte hadde falt to kilo – nå veier han 72 kilo.

“I går ble jeg kjørt på do, det er et speil. Jeg så – jeg hadde et skummelt skjelett. Jeg veide dette i sjuende klasse. Hvis jeg hadde tatt av meg buksene, hadde jeg vært så ille,” la han til.

Mr. Navalny, antikorrupsjonskampanje og president Vladimir PutinFengselsmedarbeidere startet en sultestreik 31. mars for å protestere mot at han nektet dem å oppsøke legene sine etter å ha fått sterke ryggsmerter og nummenhet i bena.

23. april sa han at han gradvis ville avslutte det etter å ha mottatt medisinsk behandling, selv om de politiske utsiktene for ham og hans bevegelse var mørke.



Yulia Navalnaya var i rettssalen for høringen. Bilde: Babushkinsky tingrett i Moskva / Reuters



Da han lette fort, fortalte han retten: ”I går spiste jeg fire ss grøt, i dag fem ss.

“Når jeg får 10 skjeer, blir det et vendepunkt. For å få 60 gram rå gulrøtter skrev jeg en begjæring, og de vurderer det fortsatt.”

Diana Magne, en korrespondent for Sky News i Moskva, som rapporterte fra retten, sa at Navalny hadde spurt hvor lang tid rettsaken ville ta fordi han hadde lunsj og ikke ønsket å gå glipp av den.

Han brettet armene og satte seg med mørke briller og sa at han var “forminsket figur” og “tydelig tynn” – men han sa at kameravinkelen ikke hjalp da han ble presset inn i det ene hjørnet av en grå celle.



Alexei Navalny soner en dom på to og et halvt år



Navalny ble arrestert tidligere i år og soner en dom på to og et halvt år i et fengsel 97 kilometer øst for Moskva for prøveløslatelse på grunnlag av en tidligere siktelse for å være politisk motivert.

Aktor på mandag ba retten om å forby Navalnys grupper Legger ut noe på nettet, organiserer protester og deltar i valg.

Det kommer etter en ny runde Massedemonstrasjoner Krever hans frihet Russland Forrige uke.



Pro Nalvalani-protest i Moskva



I forkant av torsdagens rettsmøte kunngjorde panelet den offisielle oppløsningen av et nettverk av regionale propagandakontorer over hele Russland.

Men Navalnys administrerende direktør, Leonid Volkov, sa mandag at panelet vil fortsette sitt arbeid, inkludert etterforskning av korrupsjon, og at det “ikke kommer til å gi opp.”

Navalnys allierte sa også torsdag at russiske myndigheter hadde åpnet en ny straffesak mot politikeren.