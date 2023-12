Alexeï Navalnyj er ennå ikke funnet: følget hans belønner all informasjon om hvor han befinner seg

Gruppen rundt Alexei Navalnyj tilbyr belønninger for informasjon om hvor den russiske opposisjonslederen befinner seg, som har vært savnet i to uker, sa hans talskvinne Kira Yarmish onsdag. Tyske nyheter Varme.

«Vi håper fortsatt at noen vil gi oss litt informasjon.«, forklarte Kira Yarmish. Advokatene hans har ikke sett ham siden 6. desember og vet ikke hvor han er. Mr. Navalny har vært fengslet siden 2021. Det er flere saker som venter mot ham, og han blir for tiden avhørt som en del av disse sakene. Under rettssaken hans via videolink, men han bommet de siste to ukene.

Mandag ble det først notert et teknisk problem, før fengselstjenestemenn forklarte at han ikke lenger var i fengselet. Så dommeren avbrøt rettssaken. «Det er ingen juridiske begrensninger på varigheten av overføringer mellom to forvaringssentre. sa fru Yarmish. «Så alt kan skje med ham i denne perioden. Han er nå fullstendig prisgitt menneskene som prøvde å drepe ham for tre år siden«, la han til. I 2020 slapp Herr Navalnyj så vidt unna et forgiftningsangrep, som han beskyldte de russiske hemmelige tjenestene for.