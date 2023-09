Alexia fra Nederland: Første offisielle soloinnlegg

Prinsesse Alexia av Nederland, den andre datteren til kong Willem-Alexander og dronning Maxima, feiret sin attende bursdag i juni i fjor. Han avsluttet sitt første offisielle soloengasjement denne siste helgen.

Prinsessen flyttet til Rotterdam for å navngi en slyngemudder som henter materiale fra havbunnen med navnet «Vox Alexia» fra Van Oord-selskapet, som sysselsetter nesten 6000 mennesker over hele verden.

For anledningen lånte prinsessen en marineblå Oscar de la Renta-kjole fra morens skap. Pressen ble plassert på forskjellige tidspunkter i større avstand enn vanlig, for ikke å undertrykke den unge prinsessen ved hennes offisielle introduksjon.

Etter å ha gått på Wassenaar-skolen, hvor familien bodde før hun flyttet til Huis den Bosch-palasset i Haag, fortsatte Alexia, hjemmehørende i Nederland, skolegangen ved Christelijk Gymnasium Zorkvliet i Haag, det samme gjorde hennes eldre søster, kronprinsesse Amalia. Hun flyttet til Atlantic College i Wales, det samme gjorde kronprinsesse Elisabeth av Belgia. Hun mottok sin internasjonale Baccalaureate i juni i fjor etter to års studier, der klassekameraten hennes var prinsessen av Asturias.

Det nederlandske kongelige hoff har gjort det klart at prinsesse Alexia kommer til å benytte seg av et sabbatsår for å bestemme om hun skal fortsette studiene. Den andre arvingen, prinsessen, ligner mest på moren sin, og arver hennes latinske karakter. Imidlertid virker hun mer komfortabel i offentligheten og virker ikke så sjenert som sin eldre søster.

For ordens skyld er Alexia av Nederland dronning Matildas guddatter. Begge familiene er veldig nære. Amalia fra Nederland forklarte en dag at hun var i jevnlig kontakt med Elisabeth fra Belgia. For ti dager siden ble kong Philip fotografert om kvelden på kanalene i Venezia sammen med barna sine – prins Emmanuel og prinsesse Eleonore – samt kronprinsesse Amalia av Nederland.

Prinsesse Alexias neste offentlige opptreden vil være på Prinsjestad i Haag. Denne dagen vil kong Willem-Alexander holde en tale fra tronen for å markere starten på stortingsåret. Prinsesse Alexia, nå voksen, skal delta for første gang sammen med foreldrene, søsteren kronprinsessen og onklene hennes, prins Constantijn og prinsesse Laurentian. Ved denne anledningen og for første gang vil han også bære linjen til Lion of the Netherlands.