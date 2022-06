Alexia Larouche-Joubert vender tilbake til kontroversen som har brutt ut denne sesongen i Co-Landa: «Jeg forstår at dette påvirker familier»

Den siste kampen til «Co-Landa, The Cursed Totem» sendes tirsdag 21. juni. Et lite historisk øyeblikk er også verdt å merke seg fordi for første gang vil fire eventyrere møte hverandre i en test av posisjoner: Geraldine, Jean-Charles, Bastian og Franுவாois.

På arrangementet snakket Alexia Larroch-Jubert, direktør for produksjonsselskapet Adventure Line Productions (ALP), om showet med Le Parisien. Han kom betydelig tilbake til kontroversen denne sesongen: anklagen om «drap» på brannmannen Franுவாois, som ble avslørt av den lenkebundne anda for noen måneder siden.

Som en påminnelse, under en skogbrannintervensjon i Herald i 2016, ble den siste deltakeren, i likhet med seks brannmenn, anklaget for å «gi upassende, noen ganger motstridende ordre til troppen, og for å gi utilstrekkelig informasjon og foreldet utstyr.» Alle tre kollegene hans ble alvorlig skadet under operasjonen.

Kritikere var rasende da nyheten ble kjent. Offerets advokat Luke Abradkiewicz bemerket at hans deltakelse i Co-Landa var en fornærmelse mot «SDIS (Department Fire and Rescue Service, Francois Working, Editor’s Note.»). I tillegg ønsket et av ofrene å kutte kandidaten under redigeringen av programmet.

I følge Alexia Laroche-Joubert er dette en «kompleks situasjon»: «det er en formodning om uskyld. På vår side vet vi ikke. På menneskelig vis forstår jeg at det påvirker familier. Jeg snakket om det. Franுவாois, det forstår han også.» Bekreftet.