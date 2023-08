Alfa Romeo 33 Stradale – vakker å dø for, med…

I løpet av årene, alfa romeo går ikke bra. Til slutten av 1990-talletImidlertid klarte merket å relansere praktfullt med 156men dessverre denne tilbakeføringen til virksomheten var midlertidig og 159 n/a aldri klart å forevige denne renessansen. Og følgende innsats fungerte heller ikke: den Stelvio SUV det forble en relativt konfidensiell distribusjonsmaskin.

Men alt som var i fortiden og, fra Fusjon av FIAT/Chrysler-gruppen med PSA-gruppen (ble Stellantis), er en helhet en annen strategi som er konfigurert. For å relansere det transalpine merket, Carlos Tavares Han sendte en gammel Peugeot, Jean-Philippe Imparato, ved siden av Alphas seng. Og han vil gjøre alt for ham gjenoppstå. Og hvilken bedre måte å gjøre det på enn (re)ta bilde før de hentet ut det tunge artilleriet.

«Med nyhetene 33rd streetvi ønsket å skape noe som levde opp til vår historie, tjente merkevaren og gjør Alfis stolte sa konsernsjefen. Og han legger til: «Dette er den første «fuoriserie» (det vil si «tilpassede») bilen fra merket siden 1969, og jeg lover at det ikke vil være den siste. «Scenen er satt.

Bildene vil tale for seg selv for bilentusiaster… som alltid kan løpe for å eie en. Fordi denne 33 blir det produsert i 33 eksemplarer bare og – uflaks – disse er allerede utsolgt.

Skuffelse? Ikke så mye. Fordi denne 33 Stradale markerer milepælen for en ny begynnelse. Maskinen forverrer umiddelbart alle sanser, som ønsker å være en moderne nytolkning av den opprinnelige mytiske modellen, den Type 33 Stradalesom ble brakt inn for Torino Motor Show i 1967en praktfull superbil behørig godkjent for veibruk.

tegnet av ham Alfa Romeo Style Center og monteres for hånd i verkstedene i Torino Bodywork Touring Leggeraden 33 Stradale fremstår som en to-seters kupé. Maskinen hviler på en chassisramme i aluminium som en monocoque er boltet på kull. Kroppen blander aluminium og karbon og kjennetegnes ved installasjon av to saksedører. Overraskelseseffekten er total!

to motorer

Hvem sier at alfa nødvendigvis sier stort motor. Og der er den overraskelseFor ikke for å overraske, men til tross for alt for å vise at det gjøres fremskritt, er denne superbilen tilgjengelig med to motorer: en termisk og en elektrisk. Den termiske versjonen legger hendene på V6 av 2,9 liter (senter og langsgående bakre posisjon) av alfa gta (utviklet av en Ferrari-ingeniør) og han utvikler seg her 620 hk som lar deg gå fra 0 til 100 km/t på mindre enn 3 sekunder og nå en topphastighet på… 333 kilometer i timen.

Denne motoren er koblet til en 8-trinns dobbelclutch girkasse og kraften går – fy! – kun til bakakselen. HAN bremser er åpenbart karbon keramikk (Brembo), bare for å bremse rolig.

Mer uventet er 100 % elektrisk motorisering som utvikler 750 hk, kraften overføres til alle 4 hjulene. Alpha var der for øyeblikket evnen av batterimen kunngjør en autonomi (sannsynligvis optimistisk) av 450 km. Denne 33 vil være tilgjengelig i 3 farger (Rosso Alfa Pastello, Blu Reale og Rosso “Villa d’Este”) og vil være ultra-tilpassbar, helt ned til serienummeret. Hans Premie ? La oss ikke være frekke…