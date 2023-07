Alfa Romeo Supercar lanseres snart med 800 HK hybridmotor

Alfa Romeo finjusterer de siste innstillingene før han leverer superbilen sin. En sportsbil med det legendariske navnet «33 Stradale».

Nedtellingen begynner! der Alle nye superbiler fra Alfa Romeo er i ferd med å komme inn på markedet. Den mest etterlengtede innovasjonen med den kraftigste hybridmotoren!

Når Alfa Romeo passerer under Stellandis-folden, gjenvinner gradvis fargen. Jeg må si det siden starten Donalog restrukturering Giulia og StelvioDet italienske selskapet har klart å posisjonere seg som et trendy merke i markedet.

Alfa Romeo Giulia og Stelvio QV (2023): Limited Edition for Quadrifoglio Verdes 100-årsjubileum

Den neste store nyheten er ankomsten av superbilen! Sjefen for merket, Jean-Philippe Imperado, har gjentatte ganger bekreftet at den fremtidige sportsbilen vil bli offisielt presentert 30. august kl 17.00.

Foto: YouTube / Motors

Et varsel som kommer med noe negativitet. Ifølge siste nytt skal bilen døpes Alfa Romeo 33 Stradale. Et favorittnavn for merket som viderefører arven fra 1967-modellen.

På designsiden, Alfa Romeo Sier at de ønsker å tilby en sportsbil med spesifikke linjer. Ifølge merket vil det være «en kreasjon realisert av motet og lidenskapen til et team som prøver å realisere drømmen sin».

Bilen skal visstnok være inspirert av den originale 33 Stradale, med buede skjermer og markerte hofter.

Foto: YouTube / Motors

De nyeste modellene av merket vil også inneholde mange moderne elementer. Lysene skal ha samme tone.

800 HK Hybrid V6 for Alfa Romeo Supercar?

Foreløpig reiser hjertet av merkets fremtidige superbil i Biscion fortsatt spørsmål. Men en måned etter utgivelsen blir informasjonen klarere.

En moderne 33 Stradale kan ha arkitektur som ligner på Maserati MC20. Så superbilen Alfa Romeo vil ta over Nettuno-segmentet.

Denne 3,0-liters V6-eren, som yter 630 hk i MC20, kan kobles sammen med en elektrisk motor. En hybridmotor som kan få rundt 800 HK! Nok til å garantere økt ytelse!

Ifølge våre italienske kolleger på Quattroruote er dette nye flaggskipet Alfa Romeo allerede utsolgt. I følge Quattroruote vil bare «noen få dusin» bli laget.

Foto: YouTube / Motors

For Alfa Romeo kan denne superbilen være den siste forbrenningsmodellen i sin historie.

Neste år vil Tonale bli lansert som en fettermodell til Jeep Avenger, en kompakt crossover plassert under. Sistnevnte selges primært som elbil, men kundene kan bestille en med en 1,2-liters turboladet 3-sylindret motor med mild-hybrid-teknologi.

der Den nye Alfa Romeo 33 Stradale 33 eksemplarer kan produseres som datidens modell. Dessuten har alle kopier allerede funnet mottakere.

Vi sees 30. august kl. 17.00 på merkets YouTube-kanal for å oppdage den splitter nye italienske superbilen i sin helhet!