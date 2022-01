Alfa Romeo Tonale: Nesten klar!

Det er ikke for sent. Alfa Romeo Forhåpentligvis vil han som endelig kommer inn i kompakt-SUV-segmentet eldes etter konkurransen! Hans Tonale skal ankomme forhandlere i juni 2022, og det ryktes at presentasjonen finner sted i februar.

For Stelvios lillebror var det på tide med de siste justeringene. Flere prototyper ble udødeliggjort av en scoop-jeger under en ekstremt kuldetest. Kamuflasje er lettere, selv om det fortsatt er veldig effektivt til å maskere linjene i bilen. Men det vil ikke være noen overraskelse, siden den vil være veldig nær konseptbilen som ble avslørt i mars 2019.

Tre år allerede! Fordelen er at Alfa har en noe tidløs stil, så Tonale vil ikke se gammel ut når den kommer ut. Den vil skille seg fra sin eldre bror ved nye designelementer, for eksempel finere optikk (men ikke så mye på konseptet) som er koblet til grillen og frontlysstangen. Vi ser også på denne prototypen signaturen til baklyset, med tre “U”. I god stand Alfa, vil Stelvio ha en buet silhuett.

Tonale ble lansert før PSA/Fiat-fusjonen, og tar det tekniske grunnlaget for Jeep Compass. Heldigvis er den i en ladbar hybrid, som er hovedmotoren for en slik modell i 2022. Da han kom i begynnelsen av 2021, ble imidlertid ikke den nye presidenten Jean-Philippe Imbrato overbevist av det tekniske arket for Tonale-tillegget. på og krevde en forbedring, noe som førte til å forsinke lanseringen av skjemaet ytterligere. Det blir også et klassisk varmeshow.

Så vi har fortsatt noen uker å vente før vi endelig får vite om Tonale-serien.