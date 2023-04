Alfabet faller, Samsung vurderer å erstatte Google med Microsofts Bing

17. april (Reuters) – Alfabet-aksjene falt kraftig på Wall Street mandag etter at New York Times (NYT) rapporterte at Samsung Electronics vurderer å erstatte Google Search med Microsofts Bing som standard søkemotor på enhetene sine.

Ved 1520 GMT var Alphabet-aksjene ned 3,32 % til 105,25 dollar, og falt deretter til 104,90 dollar, og utslettet nesten 50 milliarder dollar i markedsverdi. Microsoft, i mellomtiden, plukket opp 0,67%.

New York Times-artikkelen, publisert i helgen, fremhever de økende utfordringene Googles søkemotorvirksomhet på 162 milliarder dollar i året står overfor, som er underbygget av Microsofts teknologi for kunstig intelligens (AI) i ChatGB, Bing.

Ifølge New York Times «får Google panikk» over ideen om å miste kontrakten med Samsung, som bringer inn rundt tre milliarder dollar i året, mens den som skal fornyes i år med Apple er verdt 20 milliarder. dollar per år.

Alphabet og Samsung svarte ikke umiddelbart på forespørsler om kommentarer fra Reuters.

Google har mer enn 80 % av internettsøkemarkedet, men Wall Street frykter at Microsoft henger etter i kampen om AI.

Googles morselskap, Alphabet, falt 100 milliarder dollar 8. februar etter at Bard-gruppen tilbød en samtalerobot for å konkurrere med ChapGPT, utviklet av OpenAI, et selskap der Microsoft er partner.

«Investorer frykter at Google har blitt et lat søkemonopol og utviklingen de siste to månedene har vært en vekker,» sa James Cardwell, analytiker i Atlantic Equities.

Ifølge denne analytikeren kan de potensielle kostnadene forbundet med å forbedre konkurranseevnen til Google-søk i forhold til Bing også være en bekymring.

I følge NYT har Google lansert et helt nytt nettsøkemotorprogram med kunstig intelligens som vil tilby en mer personlig opplevelse enn dagens tjeneste, og som også bør dra nytte av AI-funksjoner. (Rapportering av Aditya Soni og Akash Sriram i Bengaluru; fransk versjon redigert av Claude Sentjo, Plantin Henault)