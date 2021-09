Alfadori beholder Cosley og Sonoda for F1 2022

Cosley meldte seg inn på Fanza -laget igjen i andre halvdel av 2019 -sesongen etter å ha blitt droppet av Red Bull.

Franskmannen gjenoppbygde gradvis selvtilliten og ble en av de mest fremragende artistene de siste 18 månedene, og vant sin første seier ved det italienske Grand Prix 2020 og holdt Alfadori nesten med en hånd i det femte slaget i 2021 Builders Championship.

Etter å ha imponert Red Bull og Honda i de yngre formlene, erstattet den høyt respekterte unge Sunoda Daniel Quiet som Casleys kaptein for 2021.

Mens han viste strålende hastighet og energi, hadde Sunoda sine legitime kamper og nye feil, men Alfadori er lagets sjef Franz Toast har tidligere nevnt at han er opptatt av å fortsette med to sjåfører i 2022, Har Fenza -teamet nå bekreftet.

“Jeg er glad for å kunngjøre i dag at vi vil parkere begge sjåførene våre på Scuderia Alfador for sesongen 2022,” sa Toast.

Pierre -veksten gjennom årene har vært imponerende, og han var i stand til å oppnå den på alle trinnene i etappen i løpet av sin tid hos oss.

“Jeg håper det kommer mer, og derfor er vi glade for å være sammen med ham en sesong til. Han bruker også sin erfaring fra F1 for å hjelpe Yuki med veksten.

“Yuki begynte i teamet som en nybegynner og fortsetter å lære hver dag. Tilbakemeldingene fra ingeniørene viser at han absorberer og forbedrer all informasjonen han får.”

Cosley, som var fast bestemt på å bli i Alfador etter å ha forlenget Sergio Perez sin kontrakt med Red Bulls hovedlag Max Verstappen, håper laget hans kan oppnå “flotte ting” etter å ha gledet seg til sesongen 2021. Poeng, rangert som åttende i mesterskapet.

“Jeg er veldig spent på å gå videre med Alfadori for en sesong til i Formel 1, spesielt etter å ha sett fremgangen vi har gjort som et lag siden jeg først begynte i 2017,” sa Cosley.

– Når jeg ser på prestasjonene vi har vist så langt denne sesongen, tror jeg det er store ting å oppnå med resten av denne sesongen og neste år, spesielt med endringene som kommer på mesterskapet i 2022.

“Jeg er veldig spent på å se hva vi kan oppnå i den nye æra av F1.”

Sunoda la til: “Dette er en utrolig mulighet, og jeg er veldig takknemlig overfor laget for at jeg kan fortsette å vokse min erfaring med Formel 1 med dem.

“Jeg har et godt forhold til Pierre. Jeg lærte mye av ham i år. Hans erfaring har hjulpet meg med å utvikle mine egne ferdigheter, så det er flott å fortsette min F1 -reise med ham.”