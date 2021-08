Algerie: Trettiseks mennesker pågrepet mistenkt for å ha startet branner World News

Algeriske myndigheter har arrestert 36 mennesker etter at en mobb drepte og brente en mann som ble anklaget for å ha startet et brann.

Brannen startet sist mandag og rev over fjellet Kapil -områdetMinst 47 innbyggere og 28 soldater ble drept da de ødela olivenlunder og husdyr.

Artisten Djamel Ben Ismail, 38, ble drept av en pøbel onsdag og ble feilaktig mistenkt for å ha startet flere branner da han faktisk kom for å hjelpe, opplyser politimester i politi.

Mer enn 74 branner er slukket det siste døgnet i Algerie. Bilde: A.P.



Mohamed Sagore sa at publikum var i “vanvidd” da Ben Ismail ble dratt fra politistasjonen. Oso -distriktet.

Han sa at politifolk bestemte seg for ikke å skyte advarselsskudd mot mobben fordi de fryktet at situasjonen ville forverres.

Tre av de internerte ropte til offerets livløse kropp før en kvinne og en mann ble kremert.

Brannmenn jobber i nærheten av landsbyen Dowdja. Bilde: A.P.



Bilder og opptak av hendelsen ble lagt ut på nettet, som myndighetene brukte for å arrestere dem.

Ben Ismail ble begravet dagen etter i Khemis Miliana, vest for hjembyen Kabiz, hovedstaden i Tizi-Ouzou.

De fleste skogbranner “representerer ikke lenger en fare for innbyggerne,” sa sivilforsvarsoffiser oberst Farooq Achsur til ABS News.

Mer enn 74 branner er slukket de siste 24 timene, sa han.

Algerias president Abdelmadjit Deboun sier at myndighetene mistenker et kriminelt inntrykk i kjølvannet av brannen, selv om hetebølgen over Nord -Afrika “er en del av det”.

I det minste 22 personer er pågrepet Mistenkt for brannstiftelse, opplyser myndighetene.