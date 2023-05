Alice Keppel, en av Edward VIIs elskerinner, var dronning Camillas oldemor…

Ingen Nostradamus i verden kunne ha forutsett at kong Charles III på kroningsdagen ville ha med seg en dronningkonsort i skikkelse av Camilla Parker-Bowles. Arving til tronen i mer enn 70 år, hans skjebne ble kartlagt med bryllupet hans 29. juli 1981, under hvelvene til St. Paul’s Cathedral i London, før Gotha og et rike fanget av denne unge kvinnens vitalitet. 20 år med å smelte alle hjerter siden han kom inn i mediebransjen.

Likevel, i 1992, skilte prinsen og prinsessen av Wales seg og skilte seg i 1996. I 1997 skjedde det tragiske dødsfallet til prinsesse Diana. Prins Charles giftet seg på nytt med Camilla i 2005, og har siden skilt seg. Den følger omtrent femten år. Hun, som bare bærer tittelen hertuginne av Cornwall, aksepterer rollen sin usårlig og forblir uforstyrret. Platinajubileet kommer og ønsket offisielt nedfelt av Elizabeth II: når den dagen kommer, vil Camilla være dronning, ikke prinsessekonsort som avtalt i bryllupet hennes, for å blidgjøre opinionen, som fortsatt er veldig følsom for Dianas minne. . For en vei det gikk fra starten av et lidenskapelig forhold som tydelig ble fornektet av hertugen av Edinburgh, Lord Mountbatten (Charles onkel og andre far) og dronningemoren. Hva skal man tenke når dronning Camilla blir kronet? Vil hun huske sin forfar, Alice Keppel, som var en av kong Edward VIIs elskerinner og ifølge datidens rettigheter ikke var kongelig? Alice Edmonstone ble født 29. april 1868 i Woolwich Dockyard, England. Han var det siste barnet til Sir William Edmonstone, fjerde Baronet Edmonstone. I 1891 giftet hun seg med George Keppel, sønn av den syvende jarlen av Albermarle. Alice Keppel regnes som den vakreste kvinnen i sin tid. Hun multipliserer utenomekteskapelige affærer som mannen hennes ikke vet om. I 1898 møtte den fremtidige kong Edward VII, sønn av dronning Victoria, prinsen av Wales. 28 år skiller dem, men den fremtidige kongen faller under hennes trolldom. READ Bernard Montiel og Delphine Vespasier fjernet fra DPMP etter sine posisjoner i det franske presidentvalget Alice Keppel ville være en av hans mange elskerinner, faktisk ble han tildelt over 50! I motsetning til Agnes Keyser, forble hun hans elskerinne til hennes død, og alene. Alice Keppel ble ikke akseptert av kong Edward VIIs følge. Spesielt peker vi fingeren på hans manglende skjønn, men på den annen side beundrer vi hans evne til å håndtere kongens humørsvingninger. Det blir ofte skrevet at suverenens kone, dronning Alexandra, var vennlig med Alice Keppel. Det er ikke tilfelle. Hun tolererte henne uten mer enn delikatessen ved å slippe henne inn i sengen til den døende suverenen. Da kongen døde i 1910, forlot Alice Keppel England og bodde på Sri Lanka i to år. Han døde i september 1947. Hun bodde senere sammen med mannen sin i villaen deres i Firenze, hvor hun er gravlagt. Denne 6. mai skal oldebarnet hennes Camilla skrive historie som dronning…