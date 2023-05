AliExpress bryter prisen på denne 5G Android-smarttelefonen

Kjøpet av Realme GT 2 5G er en økologisk gest siden denne utmerkede smarttelefonen har blitt produsert med respekt for miljøet gjennom sin TCO 9.0-sertifisering, som også sikrer god holdbarhet. Denne førsteklasses telefonen har de beste teknologiene på markedet i et veldig slankt format. Snapdragon 888 SoC tilbyr enestående ytelse for å håndtere alle oppgavene dine feilfritt, selv de mest krevende som spill. De 8 lagene av det forbedrede dampkjølesystemet i rustfritt stål gir mulighet for lange spilløkter og intensiv bruk. 5000 mAh-batteriet gir en fantastisk batterilevetid på opptil 20 timer i videostrømming. Det er også 65W SuperDart hurtiglading som gjenvinner 100 % strøm på 33 minutter. For tiden på AliExpress, Prisen på Realme GT2 5G faller 30 % fra 512,86 euro til 359 euro.