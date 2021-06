Alkoholsalget i Norge slo rekordhøye i første kvartal

Vinsalg i Norge 20,8% høyere I første kvartal 2021 rapporterte Norge en ‘rekordhøy’ i kvartalsvis spritsalg i landet sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Statistikk viser at det ble solgt omtrent 7,2 millioner liter alkohol i denne perioden.

Ølsalget steg 17,7%, vinsalget 16,1% og vinsalget 24,7%. Totalt alkoholomsetning var 7,2 millioner liter, opp fra 5,3 millioner liter i samme periode i 2020.

Forbruket endres ikke

Statistikk betyr ikke at nordmenn bruker mer alkohol under norske koronavirusutbrudd – det la til at data om utenlandske salg eller skattefrie utsalgssteder kjøpt utenlands ikke var inkludert i dataene.

– Økningen i salg av alkohol det siste året kan ha vært på grunn av at alle vanlige utsalgssteder i Norge måtte kjøpe alkohol, sa Steen Ellisenberg. “Statistikk viser at Norges helsestatistikk viser at våre drikkevaner forblir de samme.”

Grensehandel

Grensehandel, en viktig pådriver for salg av alkohol, ble stoppet av epidemier det siste året, med tall som viste at nordmenn brukte 97,7% mindre på grenseoverskridende kjøp.

Samtidig økte noen detaljhandelssegmenter innenlands, mens dagligvarehandelen med alkohol og brennevin økte med henholdsvis 17,4% og 27,7%, ifølge tallene Norge.

I april hevdet det svenske konglomeratet Svensk Handel at norske forbrukere hadde brukt 87,5% mindre i Sverige i fjor, og at den svenske forhandleren Oxford hadde truffet sitt kontantbanner i euro og kunder over grensen som et resultat av å droppe grensehandelen midt i epidemien.

