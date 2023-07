All forventet utvikling for 2024

Renault Megane E-Tech, Citroen E-C4, Peugeot E-308 blant franskmennene. Opel Astra-e, BMW i5, Volkswagen ID.7 og Mercedes-Benz EQE SUV i Tyskland. Fiat 600, Jeep Avenger, MG4, CUPRA Tavascan, etc., etc. De siste månedene har elektriske modeller doblet seg på det europeiske markedet, et tegn på denne bølgen som allerede har innhentet Diesel når det gjelder registreringer. Dette angrepet vil fortsette i de kommende månedene. Med de nye funksjonene planlagt av alle produsenter, eller nesten. Her er de mest etterlengtede modellene.

Audi A6 e-tron

For øyeblikket begrenset til crossovere og sportsbilen e-tron GT, vil Audis elektriske serie snart motta en sedan. A6 e-tron, som skal produseres i Kina i 2024, vil, som navnet tilsier, være den elektriske ekvivalenten til landeveisbilen A6.. Det bør bringe frem det nye ansiktet til elektriske odysséer i fremtiden.

Citroen Ole

Den ble introdusert i slutten av 2022 og vises Citroëns nye logo og stilistiske språk, Oli vil gi fødsel innen 2024 en 100 % elektrisk mini crossover. Målet: å maksimere innvendig plass og samtidig komprimere dimensjonene så mye som mulig, for å tilpasse seg bytrafikken.

Hyundai Ioniq 7

Etter IONIQ 5 compact og IONIQ 6 sedan, Hyundais elektriske rekkevidde vil toppes av IONIQ 7. dette Flott familie crossoverfetteren til den nylig introduserte KIA EV9, er først og fremst ment for USA, men markedsføring i Europa er allerede planlagt.

Jeep Recon

etter hevnerne Jeep vil fortsette sin elektriske offensiv med Recon SUV. Plassert over toppen (C – kompakt) og godt planlagt for Europa, er det ikke en crossover, men snarere en En elektrisk ekvivalent til en Wrangler, som skal kunne tilby de samme offroad-egenskapene.

Minnie Iceman

produsert i slutten av 2024, Mini Aceman vil være en liten urban elektrisk crossover, som må hjelpe fremtidens Countryman EV, Som vil øke størrelsen for bedre å konkurrere med Smart. Ikke en stilistisk revolusjon, men Mini fortsetter å utnytte det som gjør den så vellykket…

Peugeot e-408

Venter ikke på at den nye Stellantis elektriske plattformen skal komme, Peugeot vil elektrifisere sin 408 sedan samtidig som den opprettholder den nåværende EMP2. Den skal ta over etter søsteren e-308s elektriske batteri, og kan faktisk forvente en rekkevidde på rundt 400 km.

Porsche Macan EV

Etter den store Taycan-sportsbilen, Porsches andre elektriske angrepsmodell blir den elektriske versjonen av Macanhvis ankomst er nært forestående. Stilen skal være veldig nær den termiske motparten, siden de fleste endringene er konsentrert i kabinen.

Renault 5 E-Tech

R5 E-Tech, som har blitt annonsert i flere år og ertet regelmessig av Renault, kommer i 2024. Elektrisk ekvivalent til bybilen Clio, den vil erstatte Zoé, som allerede har vært i katalogen siden 2012. Renault vil, som med R4, spille på nostalgi med en ny retrokjole inspirert av originalen.

Renault Scenic E-Tech

helt ny i stilen, Det store elektriske krysset i Losange vil derimot bære et kjent navn: Scénic. Det vil være en erstatning for Austral Thermo og Hybrid. Det har allerede blitt ertet av Scénic Vision-konseptet.

Skoda Al Rouq

Den er også i ferd med å flytte på Skoda-siden, medAnkomsten av 2024 crossover Elroq. Det er en «elektrisk caroq» som må dele mange av komponentene sine med Fremtidig Volkswagen ID. Designet, inspirert av Vision S-konseptet, vil være enestående.

Les også:

Elektrisk kjøring kan være veldig dyrt

Toyota bZ4X: Alt om Toyotas nye elektriske SUV

Elbiler: blir de snart utstyrt med «pseudo» manuelle girkasser?