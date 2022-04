«Alle begynte å skrike»: Shanghai, frustrasjonskrik fra kontrollerte innbyggere

I elleve dager har 25 millioner mennesker vært innesperret i hjemmene sine i Shanghai, etter en ytterligere eskalering av regjerings-19-infeksjoner. Sjelden i et land hvor ytringsfriheten er låst, begynner innbyggere som lider av matmangel å uttrykke sin misnøye. I videoer som ble delt på Twitter lørdag 9. april, kan vi høre rop og fløyter som kommer fra mange bygninger når natten faller på. Dette er metoden som noen kinesere har funnet for å uttrykke sin misnøye med helserestriksjoner.

Frankrike Inter I denne videoen oversatte han kommentarene til mannen som snakket på byens dialekt. Sistnevnte beskriver: «Først ropte noen, så begynte plutselig alle å rope fordi alle ikke visste hvor lenge denne blokaden ville vare og hvorfor denne avgjørelsen ble tatt. Ingen forklaring. Vi har vært innelåst i 7 dager. Vi kan forlate leiligheten, men ikke engang leiligheten vår. At Feil, hvis det varer for lenge, vil det være problemer.» Spesielt må folk håndtere matmangel: mange supermarkeder er stengt, og noen finner seg uten mat.

I denne andre utgivelsen finner vi en beboer som installerer kjøleskapet sitt på balkongen sin, med dørene åpne for å understreke tilstanden hans: helt tom.

Stilt overfor denne forargelsen kunngjorde tjenestemenn i Kinas største by mandag at de gradvis ville tillate innbyggere i mindre forurensede områder å flytte ut av nabolagene sine, selv om det ikke er klart hvor mange mennesker som vil kunne forlate hjemmene sine eller når. Det reises tvil på sosiale nettverk om nytten av disse tiltakene, spesielt ved å tilbakekalle tall som er forurenset av et kort.