alle brukere må handle raskt, «meget alvorlig sikkerhetsproblem oppdaget»

Advarselen er for alle Google Chrome-brukere, som betyr milliarder av mennesker over hele verden. Nylig opplevde den berømte nettleseren en liten feil, en datamaskinsårbarhet som kan få alvorlige konsekvenser. Det er derfor IT-giganten ga ut oppdatering 100.0.4896.127, som løste et kritisk problem… som kan ha blitt utnyttet av hackere.

Som The Sun forklarer, hadde en «null-dagers»-sårbarhet blitt oppdaget, det vil si en datamaskinfeil som det ikke er noen oppdatering eller informasjon for. Navnet CVE-2022-1364, kan dette representere en åpen dør for hackere. «Google er klar over at dette sikkerhetsproblemet eksisterer», heter det i en nylig publisert sikkerhetskunngjøring.

Det er derfor en hasteoppdatering er implementert. Hvis det vil bli distribuert i løpet av de kommende ukene på obligatorisk basis, er det allerede lurt å oppdatere programmet manuelt. For å gjøre dette, gå til Google Chrome-innstillingene, oppdater den til den nyeste versjonen og start applikasjonen på nytt.