Alle de nåværende og fremtidige nye funksjonene i Windows 11

Microsoft ser ut til å være spesielt imponert over Windows 11. Utgiveren har også vært veldig aktiv siden lanseringen av det nye operativsystemet, og har stadig gitt ut nye versjoner som integrerer rettelser og forbedringer og nye funksjoner. På det punktet hvor det noen ganger er vanskelig for den gjennomsnittlige brukeren å holde tritt med oppdateringene og nye funksjonene de kommer med … her er en kort oversikt over situasjonen i mars 2022.

Siste versjon

Den nåværende versjonen av Windows 11 ble utgitt februar 2022 på 22000.556. Microsoft forventes å gi ut en ny versjon i mars. Den må komme med mange nye funksjoner og rettelser. For å komme i gang lover Redmond å styrke sikkerheten til systemet sitt ved å overvåke installasjonen av nye applikasjoner. Dette er en modul kalt Smart App Control (SAC) som automatisk blokkerer applikasjoner som anses som upålitelige eller skadelige. Å se i praksis at han ikke ville være så ivrig som denne typen innretninger

På en helt annen måte, Microsoft ønsker å gjøre alt om abonnementer enklere, spesielt Microsoft 365, tidligere Office 365. Så Microsoft-kontodelen, øverst på Kontoer-siden i Innstillinger, vil vise informasjon om brukt informasjon og varsler. For eksempel må betalingsmåten oppdateres for å forhindre at abonnementet suspenderes på grunn av et utløpt bankkort. Brukere som ikke har et Microsoft 365-abonnement kan få tilgang til gratisversjonene av Office-applikasjoner online direkte fra denne delen.

I tillegg ønsker Microsoft å gjøre det enklere å bruke en Android-telefon med Windows 11. Fra nå av vil alle «rene» installasjoner av Windows – unntatt automatiske oppdateringer – bli gitt under den første konfigurasjonen for å koble til Android-smarttelefonen. Direkte med PC.

Selskapet vil fortsette å forbedre den visuelle stabiliteten til operativsystemet, noe som er avgjørende for å følge de grafiske kodene til Windows 11 når du ser rester av eldre versjoner av Windows 11. I delen mer grafikk vil Start-menyen bli videreutviklet. Heretter vil en liten animert mappe opprettes når de to backend-applikasjonene overstyres.

Til slutt ønsker Microsoft å gjøre Windows 11 om til et miljøansvarlig operativsystem. Windows Update endrer funksjonaliteten ved å laste ned og installere oppdateringer til bestemte tider på dagen, tilpasset tidspunktene når strøm leveres fra fornybare kilder. Foreløpig er det vanskelig å si om dette systemet, designet i samarbeid med Electric Map og Wattim, vil være effektivt eller om grønn vask vil lette samvittigheten din.

Siste nytt

Microsoft har holdt løftet: Fra 15. februar 2022 vil Windows 11 dra nytte av sin første store oppdatering. Panos Panay, lederen av operativsystemet, annonserte dette i et innlegg på Windows-bloggen forrige måned med tittelen «The New Era for PC». Nytt operativsystem fra Redmond Publisher. Etter Patch Tuesday, som ble utgitt tirsdag 8. februar, fikset den en rekke feil som førte til at ytelsen krasjet på noen av de nyeste PC-ene, og Microsoft begynte å bruke sin nyeste versjon, Windows 11, via Windows Update.

Som alltid har Windows Insider-programmedlemmer muligheten til å forhåndsvise mange nye funksjoner, hvorav noen nå er inkludert som standard, mens andre kommer senere.

Som lovet vil februar 2022-utgivelsen av Windows 11 få nye applikasjoner stabile. Dette inkluderer, mer presist, nyere versjoner av eldre applikasjoner, for eksempel Notisblokk (Notepad) og Media Player (Windows Multimedia Player). Naturligvis ved å bruke Windows 11s nye Mica-design, drar disse nye modulene hovedsakelig nytte av moderniserte funksjoner. Dermed lar notisblokken, som kan gå inn i en mørk verden, endelig den ene deaktiveres i flere stadier i stedet for den andre, og den drar også fordel av forbedret søke- og erstatningsfunksjonalitet.

På sin side tilpasser den nye fasjonable Windows 11-mediespilleren seg til groove-musikk og spiller musikk samtidig som den gir bedre administrasjon av videoer. Det vil også endre gjeldende film- og TV-bruk.

Til slutt, ubrukelige fordi de er så populære i gadgets- og tilbehørsindustrien, venter vi fortsatt på introduksjonen av de populære 3D-emojiene som Microsoft allerede har sluppet og introdusert i sine videokonferanseverktøygrupper. Hvis de ikke setter i verk noe, kan vi allerede satse på den fremtidige populariteten til disse moderne uttrykksikonene, som vil dra nytte av den elegante designen og den utmerkede rikdommen fordi det vil være imponerende 1800!

Utgiveren sa ikke noe om andre forbedringer som allerede er gjort av Insider-programmet. Vi vet ikke mye om å kompilere alle innstillingene innenfor parameterne for å få slutt på spredningen og den grafiske inkonsekvensen til disse mange komponentene som har eksistert siden Windows 7.

Kilder: Skriving og nettet