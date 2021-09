Alle elektriske flyvninger fra Rolls Royce fullfører den første flyvningen

Rolls-Royces All-Electric Spirit of Innovation flyr på himmelen for første gang. Hilsen: Rolls Royce

Rolls-Royces første helelektriske fly har fullført sin første flytur, og flyr i Storbritannia i omtrent 15 minutter denne uken. I en uttalelse sa selskapet onsdag at flyet markerte “begynnelsen på en intensiv flygetestfase”, som inkluderte innsamling av ytelsesdata om kraft- og fremdriftssystemet. I følge Rolls-Royce brukte den såkalte “Spirit of Innovation” et 400 kilowatt elektrisk drivverk, den “kraftigste batteripakken som noen gang er montert for et fly.” Til slutt vil selskapet at flyets hastighet skal være over 300 miles i timen. Innovasjonsånden er resultatet av et prosjekt som akselererer elektrifiseringen av ACCEL eller fly. Partnere i initiativet inkluderer ekspert YASA på elektrisk motor og kontroller og Electroflight, som Rolls-Royce beskrev som en “luftfartsoppstart”. YASA er et heleid datterselskap av Mercedes-Benz. Når det gjelder finansiering, har 50% fra Aerospace Technology Institute inngått et samarbeid med den britiske regjeringens forretnings-, energi- og industristrategi og innovasjon Storbritannia. I en uttalelse med en Rolls-Royce-kunngjøring sa Storbritannias handelssekretær Kwazi Quarteng at flyet var “et stort gjennombrudd i den globale overgangen til renere fly”.

Flyets miljøbane er bemerkelsesverdig. Ifølge International Energy Agency har karbondioksidutslipp fra fly “steget raskt de siste to tiårene”, og har nådd nesten 1 metrisk gigaton i 2019. Dette tilsvarer omtrent 2,8% av de globale CO2 -utslippene fra forbrenning av fossilt brensel. “ Andre steder beskriver World Wildlife Fund flyet som “en av de raskest voksende kildene til klimagassutslipp fra globale klimaendringer.” Den legger til at flyreiser er “den mest karbonkrevende aktiviteten et individ kan gjøre for tiden”. READ Dish velger Palo Alto-nettverk for å beskytte Open-Ron 5G-nettverk, Telecom News og ET Telecom

Ser du fremover, for ikke å forveksle med Rolls-Royce-BMW-eide Rolls-Royce-biler-som hevdet å bruke og bruke teknologi fra ACCEL i produkter knyttet til pendlerfly og elektriske vertikale avgangs- og landingsmarkeder. Med flyprodusenten Techno har Rolls-Royce jobbet med det norske flyselskapet Vitro for å levere “alle elektriske passasjerfly til pendlermarkedet”.