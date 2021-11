Alle Google Stadia Pro-spill er tilgjengelige i november 2021

Fire nye spill er tilgjengelig gratis for Google Stadia Pro-abonnenter, inkludert Saints Row IV: Re-Elected, DIRT 5 og et merkelig vinsimuleringsspill.

Etter en ganske sjenerøs oktober måned og muligheten for alltid å legge til Kontroller Ultimate Edition I biblioteket med gratis spill er november mindre fancy, men like interessant for å ta igjen eldre spill.

Abonnenter på Google Stadia Pro kan nå lanseres gratis Saints Row IV: Gjenvalgt eller racingsimuleringsspillet SKITT 5. I den første spiller du som presidenten i USA, tidligere leder for de hellige, som må redde menneskeheten fra en invasjon av romvesen.

Hvis du liker ledelsessimuleringsspill, kan du prøve lykken i yrket vinbonde med Hundre dager – Simulator for vinproduksjon. Det er opp til deg å designe den perfekte vinen ved å leke med elementene og naturen.

Kemono Heroes ble utgitt på Nintendo Switch i fjor, og kommer til Stadia etter tur. Dette 2D-spillet tar opp hovedtemaene i japansk mytologi. Skogbeboerne ble forsteinet av måneguden. Fire ninjaer blir sendt for å bryte trolldommen.

Hvilke spill vil bli lagt til tjenesten i november 2021?

Saints Row IV: Gjenvalgt

Hundre dager – Simulator for vinproduksjon

SKITT 5

Kemono-helter

Hva er de gratis Stadia Pro-spillene?

Denne listen tar hensyn til spillene som nye abonnenter på tilbudet for øyeblikket kan låse opp. Vi lister ikke opp spill som har vært tilgjengelig tidligere, men som har forlatt tjenesten.

Invector Avicii

Blå brann

Cake bash (Siden 1. oktober)

De kom fra verdensrommet og spiste opp hjernen vår

Chronos: før asken

Kontroller Ultimate Edition (Siden 1. oktober)

Crayta Premium Edition

Cthulhu redder julen

Darksiders 2: Deathitive Edition

SKITT 5

DreamWorks Spirit Luckys store eventyr (Siden 1. oktober)

Epistory: Typing Chronicles

Everspace

Produkt

Etasjebarn

Skitt

Gunsport

Hei ingeniør: Tidlig tilgang (fra 1. oktober)

Hei Nabo Gjemsel

Hitman den komplette første sesongen

Flatt menneskefall (frem til 30. september)

Hundre dager – Simulator for visirfremstilling

Journey to the Savage Planet: Emp. av månedens utgave

Kemono-helter

Killer Queen Black

Flott lite verksted

Små mareritt 2

Moonlighter

MotoGP20

PAC-MAN Mega Tunnel Battle

PixelJunk Raiders

Spiller Ukjent Battlegrounds

Republikk

Saints Row IV – Gjenvalgt

Gatefotball

Terraria

Detektiven fra den mørke siden

Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Trine 4 – Marerittprinsen

Bølge bryter

Ys VIII: DANA Lacrimosa

Du kan alltid dra nytte av Stadia Pro gratis prøvemåned for å prøve disse spillene og de du kan låse opp i biblioteket.