Alle i det hemmelige området i Midt -Norge skynder seg til Fjordz

I hagen med ville blomster med utsikt over innsjøene og beitemarkene, utfører vi et qigong -fredsritual som gjenspeiler bevegelsene til havskilpadder og ørner som flyr i luften. Haitis milde oppførsel er varmere enn den lave gule solen.

Mindre enn 200 mennesker passerer gjennom Troset hvert år, men hun har ingen presserende planer om å utvide. En besøkende prest antydet at Haitis nyoppdagede yrke ikke var tilfeldig: Troset oversetter som “sted for håp”.

Serendipity-gründere Frode og Christine Sakshak ble veiledet for å bygge sitt Oyna Landscape Hotel i Indira, en 50-minutters tur nordover. Lansert som en fotballbane (et hybrid spill av fotball og golf), ble det et øko-hotell skåret inn i fjellet, hvor rom ser ut til å flyte over Trondheimsford.

Å starte midt i en epidemi var utfordrende, men det var nesten fullbooket da låsereglene ble lempet for nordmenn noen uker etter at hotellet åpnet.

Enhet holder dette fellesskapet sammen. Frode vokste opp og spilte på landet der hotellet hans sitter, og jobbet for bygging av lokale virksomheter og unngikk lukrative kontrakter for å jobbe med investorer han kjente og stolte på. Han fortsetter å snakke om “vi” og “vi”. Dette er en påminnelse om at penger ikke er den eneste motivasjonen i livet.

Lenger nord, på øya Stokoya i Norskehavet, har Dorild Langlobe og Roar Svening bygd en samfunnsorganisasjon som vil komme samfunnet deres til gode i nesten to tiår. Et bakeri og rimelige hus er et område som tiltrekker folk å bo på landet, mens en strandbar, glødende gulv og antikke hytter på Stokoya Sjocenter gir besøkende en smak av strandlivet.

Ved lavvann tar vi en båttur omgitt av havørn for å mate på svamper fra kysten og samle villørn. Det grunne vannet er så klart at jeg kan gå ned og samle skjell dekket med tarebånd.

“Under epidemier dro vi på fiske de fleste dagene,” minner kveldsbrølet mens kokker forbereder seg på å fange oss med et par sandføtter fra fangbølgene. “Vi hadde alt vi trengte.”

Når vi snakker, er jeg nedsenket i bølger av nyskapende ideer: jazzkonserter på steinene, dansere av måneskinn som dukker opp fra bladet og filosofien om en ny eksistens. Våre tenketenner er oljet med tranebær gin -shots, destillert av den lokale bartenderen Dustin Zimmerman og hans partner Maran Crott. Den er fylt med granskudd, løvetannrot og bjørkeblad, og paret beskriver det som “en tur gjennom skogen”.

Som mange produkter produsert på landsbygda, tilbys den også i byen Granskn. Jeg fant den igjen på menyen på restauranten Spielsen med Michelin-stjerne på det nyrenoverte Britannia Hotel i Trondheim. På 1800 -tallet ville “Salmon Lords and Ladies” fra det engelske aristokratiet bli her etter fisketurer. Det er nå et gigantisk femstjerners hotell: gull aksenter flyr opp trappene, badekar og til og med et lyst bakverk på tallerkenen min.

Selv om de britiske passasjerene ble savnet, ble operasjonene ikke stoppet. I mangel av masker og plexiglassskjermer minner bare desinfeksjonsflasker om infeksjonen som Norge slapp relativt uskadd fra. Kanskje er det livskvalitet av høy kvalitet, ren luft eller mengden plass, men livet føles generelt lykkelig og sunt. Den tanken forblir hos meg, og jeg tar en to-timers togtur i sør til opalen for å møte den eldste beboeren i området: Muscovites.