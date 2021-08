Alle kvalifiseringene er fjernet fra EPCOTs underholdningsserie

Walt Disney World lanserer sin første “World Princess Week” mandag 23. august Spesielle prinsessetemaer Over Disney Park and Resorts. Vi har tidligere delt en ny melding Lekeplass med tema Diana Kommer til EPCOT. Før starten av Princess Week fjernet Disney sitt siste EPCOT -kavaleri, “Princess Parade”. Kavaleri “Princess Procession” (Video her) Vognen er fylt med favoritt Disney -prinsesser som Belly, Aurora, Jasmine og Snow White, som beveger seg sakte gjennom EPCOTs verdensutstillingsvindu mens prinsesser smiler og rister parkgjester. Betyr det at vi aldri kommer til å se Disney -prinsesser igjen på EPCOT? Heldigvis, nei! Du har fortsatt muligheten til å se mange prinsesser i hele EPCOTs verdensutstilling.

EPCOT har allerede fjernet hestevognen “frozen procession” (Video herEt sted hvor gjestene kan se den berømte Frossen Søstre, Elsa og Anna. Vognturen “Mickey and Friends World Tour” er også over, hvor gjestene kan se Mickey, Mini, Kofi og Pluto. Så, hva er neste for disse karakterene? EPCOT flytter dem til sosiale fjerntliggende steder.

Fra dronning Elsa og Anna Frossen Gjester som allerede er i den norske paviljongen blir møtt med sosiale avstandsbegrensninger. Selv om du kanskje ikke kan klemme eller be om autograf på dette tidspunktet, kan du ta et bilde med prinsessene som ikke er bak deg. Snow White ble sett igjen i den tyske paviljongen i nærheten av hilsenene hans. Jasmine har også dukket opp i den marokkanske paviljongen. Det ser ut til at Disney har eliminert Princess -prosesjonen, som skulle tillate prinsesser å returnere til hjemlandet for sosiale hilsener.

For tiden Walt Disney World Resort Nettsted Viser følgende underholdningsmuligheter for EPCOT:

Jammin Chefs (Takk: Disney)

Jammin Cooks (Canada Mill Stage): Dette funky trommeslaget bryter det ned mens han trives på kjøkkenet ved å bruke gryter, panner og andre umulige verktøy.

Mariachi Cobra (USA Gardens Theatre): Nyt den fantastiske forestillingen til verdensberømt, tradisjonell folkemusikk.

Voices of Freedom (America Gardens Theatre): Amerikas ånd og skjønnhet blåses bort av inspirerende vokalopptredener.

USA Gardens Bandstand: Epcot International Food and Wine Festival i 2021 starter med American Gardens Bandstand, en live konsert arrangert av Florida Blue Medicare, fredag ​​til mandag kveld. Lokale band fra hele sentrale Florida opptrer på American Gardens Theatre, og synger populære sanger fra i går og i dag.

Når vi alle er der for å se prinsessene, ikke glem å lete etter andre Disney -figurer som kan dukke opp i den fremtidige verden og rundt den, det vil si bildeattraksjonen som å prøve å forestille seg de søte Puh -sommerfuglene.

Karakterhestemuligheter er for tiden tilgjengelige på Magic Kingdom Park og Disneys Hollywood Studios. Sjekk også Disney’s Animal Kingdom, hvor karakterene må ta en båttur over parkens vannveier. Liker du EPCOT Character Avalcade eller ser du Disney -figurer og prinsesser i deres sosiale avstandsmønstre og hilsener?