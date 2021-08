Det har blitt rapportert at Ismail Sir fra Watford vil bli overført tilbake til Liverpool Italia Denne uken hevder de røde å ha gjenopprettet interessen for kantspilleren.

Liverpool Senegal sies å ha vært interessert i landskamper i fjor sommer, men klubben har i stedet signert Diego Jotta fra Wolves.

Nå har koblingene dukket opp igjen, noe som snakker til mange Liverpool -supportere.

Både Mohamed Salah og Sadio Mane blir sendt til AFCON i januar. J ர்க rgen Globe Hodepine i de mest intense periodene av sesongen.

Fans har påpekt at mellom Sarees siste forbindelser, vil 23-åringen også reise til AFCON med kjæresten Mane.

“Spillerne våre som skal til AFCON trenger ikke at noen andre følger med dem,” twitret en supporter.

Selv om Transformator MarketWeb Skisportsjournalist Dharmesh Sheth har stengt slike rykter, noe som tyder på at han er “klar” til å slenge 40 millioner euro på Lingerpool -kantspilleren og sier at det vil ta “morsomme penger” å gi stjernen en gave fra Watford i sommer.

Express sa at han visste at spilleren var interessert i Liverpool og ba ham om å forlate klubben blant de røde interessene.

Seth benektet ryktene om at spilleren var under kontrakt i Watford til 2024 og var ‘glad’ i klubben.

“Det har vært rapporter om at Liverpool er interessert i Watford -kantspilleren Ismail Sir,” sa Sheth på Sky Sports Transfer Show.

“Det sies at sir har bedt om å forlate Watford, men etter å ha ringt i dag, ble han ikke bedt om å gå, og han ble fortalt at han ikke ville bli fortalt at han skulle forlate fordi han var glad.

“Jeg ble også fortalt at Watford ikke ønsket å selge chartret i kontrakten før i 2024, og at bordet ville kreve” dumme “penger (jeg fikk 80 millioner m) selv for at de skulle komme.”