Alle media snakker om det, men de er ikke interessert: mange briter feirer ikke kroningen av Charles III.

Kroningen av kong Charles III ble svært publisert og kom på forsiden av aviser over hele verden. Dette interesserte imidlertid ikke hele den britiske befolkningen. I følge en fersk YouGov-undersøkelse var 72 % av britene uinspirert av kroningen og ønsket ikke å delta i noen feiringer.

Midt i levekostnadskrisen i Storbritannia ble arrangementet, komplett med verdens største diamantbelagte gyldne septer, vogner og kroner, møtt med liten fanfare. Kroningen kostet flere millioner euro, for det meste betalt av skattebetalerne. The Palace er opptatt av å veie inn på utgiftene ettersom briter har lidd måneder med tosifret inflasjon.Et enormt løft«Økonomi for å lage historie»Stor global interesse«.

Elizabeth II, som har dødd 96 år gammel, er den mest kjente. Kroningen hans i 1953, i en alder av 27 år, vakte stor jubel. Charles III, den aldrende monarken, er mindre beundret enn William og Kate, og er ofte ved hans side. De var der fortsatt da suverenen sa ja til en rask spasertur foran Buckingham fredag ​​ettermiddag.