Alle nye funksjoner i iOS 15.4

iOS 15.4 er nå tilgjengelig. En oversikt over de viktigste nye funksjonene til en av de viktigste oppdateringene for iPhone de siste månedene.

Noen dager etter hovedtalen introduserte Apple iOS 15.4. Etter mange oppdateringer dedikert til sikkerhetsoppdateringer, har iPhone-brukere rett til innovasjonene de ser.

Den nyeste versjonen av Cupertino-operativsystemet kommer med en rekke nøkkelfunksjoner, som starter med Mask Face ID-autentisering. Denne innovasjonen ble oppdaget under ulike betaversjoner som tilbys utviklere, og er praktisk og krever ikke Apple Watch. Inntil nå var det nødvendig å bruke den vedlagte Apple Watch for å låse opp iPhone eller skrive inn kode.

Oversikt over viktige nye funksjoner

Åpner ansiktsmarkøren med masken

Nivå timing, litt savnet! Selv om vi har fjernet plikten til å bære masken, tilbyr Apple den fortsatt til sine brukere FaceID-oppdatering. Det amerikanske gigantiske ansiktsgjenkjenningssystemet kan fokusere på kanten av øyet for å gjenkjenne brukeren (offentlig transport eller sykehus).

Inkluder vaksinasjonspasset ditt på helse og kort

Selv om CST ikke lenger er obligatorisk etter gulfarging av koden, lar oppdateringen deg legge til et vaksinepass på helse- og kartapplikasjoner. Funksjonen tar sikte på å fremskynde utstedelsen av sertifikatet hans for å få tilgang til bestemte steder (når det fortsatt er nødvendig).

Global kommando

Denne etterlengtede oppfølgerfunksjonen til Apple-produkter vakte oppsikt i WWDC i juni 2021. Det tok imidlertid tid for Apple å finpusse den før de lanserte den endelige versjonen av iPadOS 15.4 (iOS 15.4) og macOS 12.3.

37 nye emojier

Apple tilbyr flere nye emojier i denne oppdateringen. Noen Emoji har allerede lekket Noen få uker siden. Noen av dem har vakt mange reaksjoner på sosiale nettverk.

ProMotion er tilgjengelig i tredjepartsapplikasjoner

For iPhone 13 Pro-brukere aktiverer iOS 15.4 nå automatisk ProMotion for alle applikasjoner. Et interessant tillegg er å dra nytte av skjermen med 120 bilder (120 Hz) per sekund.

På samme måte hjelper Apple med å bruke SharePlay-funksjonaliteten. Sistnevnte er integrert direkte i kompatible applikasjoner og det er ikke nødvendig å bruke FaceTime lenger.

Domenenavn til en tilpassbar Apple-e-postadresse

Ved å bruke telefonen er det mulig Endre domenenavnet Apple-e-postadressen hans ved å gå til Innstillinger. iCloud> iCloud Mail> Egendefinert meldingsdomene.

Sterk passordhåndtering

iCloud nøkkelring og Safari endrer passordadministrasjon. Fra betaen merker vi at nettleseren ikke lenger lagrer passordet uten brukernavnet. I stedet vil du bli bedt om å angi en pålogging for å få full sikkerhetskopi.

AirTags sikkerhetsoppdatering

Apple har innsett at deres lufttette ikke bare brukes til å hjelpe brukere med å finne produktene deres. Apple er klar over problemet og drar nytte av bruken av iOS 15.4 Nye tiltak mot overvåking.

«Trykk for å betale»

Dette alternativet tar sikte på å gjøre iPhones om til sanntidsterminaler. I likhet med Apples betalingstjenester (Apple-kort, betaling osv.), kom den først til USA.

Slik installerer du iOS 15.4-oppdatering

Før du begynner, anbefaler vi at du sikkerhetskopierer enheten til iCloud eller datamaskinen. Du kan gå til Innstillinger> Generelt> Programvareoppdatering. Fra denne menyen kan du laste ned og installere den nyeste iOS-oppdateringen.