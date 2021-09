Alle snakker om Jamie Criticism – hele måneden med å dra | Filmer

D.Hans storsinnede musikalske komedie Han startet sin karriere på scenen i 2017 – og for 10 år siden En tv -dokumentar Om den sanne historien om homofile tenåringen Jamie Campbell, er drømmen hennes å være en pull -dronning. Bredden av karakter, dialog og visuelle endringer fungerte sannsynligvis best på scenen, men de gir også en spretst til denne Feel Good Britfilm -versjonen, der nykommer Max Harwood, Jamie, Sarah Lancashire, hans milde forståelsesmor Margaret og Lauren Patel er hans beste ledsagere til Britney; Det takknemlige arbeidet til Sharon Horgan, som spiller en ærlig lærer, vil ikke la Jamie bli dratt inn i skoledrama. Som aksjonerte mot homofili på 1980 -tallet og veiledet Jamie i den nye karrieren.

På noen måter snakker alle om at Jamie passer til en mal som har vært på britisk kino i mange år eller faktisk flere tiår: i tidligere historier ønsker Jamie å være en pull -dronning på den måten han ønsket å være ballettdanser, eller trene et slott. I likhet med The Full Mandy er showet en del av en strålende filmtradisjon om å skape et bedre liv gjennom forretninger. I klasserommet har Jamie en foraktelig forakt for publikum, krus og idioter, gjør narr av ham og presenterer homoseksuelle ideer – og til etter skolen forsikrer han deg om at det faktisk er et grunt og trist karrierevalg som skjer i den rette verden kontor og call center. Grant gir en god prestasjon; Hans trekkpersonlighet har håret til å ligne en bestemt statsminister fra 1980 -tallet.