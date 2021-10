Alle stjernene ”deler publikum

“Stemmen” nærmer seg slutten av året. For å feire ti år med showet, har TF1 satt sammen noen av de største talentene innen telekroker. Lørdag 16. oktober, hvis de fleste allerede hadde blitt eliminert, ville det ha vært femten flere i konkurransen: Dominic McLeore, Anne Sila, MB14, Manon, Amalia Telepierre, Terence James, Paul, Anthony Duma, Victoria Adamo, Will Barber, Demi-Montene,, Louis Delort, Antoine og Flo Malli.

På slutten av semifinalen mellom disse femten sangerne ble seks av dem kåret til finalister for denne første utgaven. “Voice: All Stars”. Neste lørdag skal Luis Delorte (Team Patrick Fiori), Terence James (Team Micah), Amalia Delphire (Team Jennifer), Anne Zilla, MP14 og Manon (Team Florent Bagney) prøve å forsvare plassen sin for å vinne pokalen. .

Men merket du noe på denne listen? Mangelen på ærlighet mellom lagene fikk publikum til å reagere spesielt på Twitter. Når Josie ser hennes tre talenter fjernet på en kveld, finner Patrick Fiori seg med det samme talentet, som Mike og Jennifer … Florent Bagney, Det er tre til på laget hans!

Denne nye regelen, som inkluderer fjerning av enhver sanger ved slutten av tilfeldige puljer, definerer at, i motsetning til den vanlige regelen, må et talent for et lag nevnes i finalen.

Selvfølgelig gledet resultatene av denne bonusen fansen til Pacni -teamet …

Men andre tilskuere var sterkt kritiske til reglene … “Han kommer til å vinne det igjen”, “Halvparten av de seks finalistene blir Florent Pacneys lag. Dette er surrealistisk!”, “Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det nye regler, i alle fall ikke alle trenere har et talent. “, Det virker for meg som det ikke er forferdelig”, leste vi på Twitter i semifinalekvelden.

Under den store finalen neste lørdag gjenstår det å se om en av Florent Pogneys tre kandidater vil vinne kampen.