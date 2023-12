Alle tre vil forlate Schleswig

Standard de Liège har hatt en skuffende sesong. Hvis klubben ved bredden av Meuse slet med å ta avgjørelser bak kulissene, var ikke resultatene helt gode på banen. Bare fire poeng foran trettendeplassen, må nummer 16 registrere noen flere seire hvis de skal unngå nedrykk til Challenger Pro League.

Lokalt, ifølge opplysninger fra Renaud Emond, Merveille Bopé Bokadi og Konstantinos Laifis Sudinfo, for tidlig, forlat den brennende byen. I et scenario på slutten av avtalen har 777 aksjonærer ikke spørsmål om å forlenge en av de tre nevnte aktørene.

Når det gjelder den kroatiske spissen Stipe Perica, leter Roaches etter en løsning for neste overgangsvindu. I motsetning til Gaumais og forsvarerne til Kongo og Kypros, er dette ennå ikke på slutten av kontrakten hans. Nå gjenstår det å se om en klubb vil nå ut til Udinese eller Excelsior Mouscron for den tidligere midtstopperen. Det var med Harlas at innfødte fra Zadar endelig kunne starte sin karriere på høyeste nivå. Siden den gang har det imidlertid ikke vært klart for ham. Jubiler virker for begrenset til å lykkes i Pro League i lange perioder. Når det er sagt, hjelper ikke skader saken.

Denne onsdagen er Standard de Liège vertskap for Sint-Druiden i det som regnes som den tjuende dagen i mesterskapet. Store rivaler Charleroi og Anderlecht før de rundet av et svært begivenhetsrikt år i 2023.

