Allende konsoliderer allmennkringkastingsaksjer med Google

Stuttgart, Tyskland, Seongnam, Korea og OSLO, Norge—3 Screen Solutions (3SS) og Con Media har kunngjort ferdigstillelsen av hybrid STP (set-top box) integrasjon for det nordiske betal-TV-selskapet Allende.

Integrasjonen gjør Allende til en av de første operatørene i verden som fullfører integrasjonen av Google Common Broadcast -stabel for Android TV -operatøren Tire STB. Prosjektet ble fullført på seks måneder gjennom tett samarbeid med Alland, Con Media, Nagra, Broadcom, 3SS og Google.

Google har utviklet sin Standard Public Broadcast Stock (CBS) for å øke hastigheten på det globale Android TV OS. CBS ble kunngjort i oktober 2020, og vil gjøre det mulig for flere TV-seere å få tilgang til neste generasjons verktøyrike tjenester.

Ved å ta i bruk CBS kan du enkelt og raskt integrere i hybrid Android TV OS -enheter, øke markedet, forenkle oppgraderinger og redusere de totale eierkostnadene.

Partnerskapet mellom 3SS og Kaon ble kunngjort i oktober 2020 for å tilby Allendes nye tjeneste. De kraftige hybrid Kaon BCM72180 PVR STB -er vil være tilgjengelige for mer enn 1 million abonnenter i Allende, basert på Nagara Media CAS, Broadcom 72180 SoC og 3SS UX -teknologi, innen 2021 i tredje kvartal.

“Vi gratulerer Allende, en av verdens første operatører, for å ha jobbet tett med Comment Broadcast Stack og teknologipartnere i verdensklasse, og forbedret brukeropplevelsen for digital underholdning for forbrukere,” kommenterte Matthias Bushman. Utviklingssjef i Google.

Allent ble utviklet i mai 2020 fra Viazat Consumer and Canal Digital Connect, og leverer TV via satellitt, streaming og andre tjenester, inkludert IPTV og fiberbredbånd over nett som er åpne for kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

John Espen Nergard, Allende CTO, sa: “Å fullføre vår STB -integrasjon veldig raskt er et tydelig bevis på vårt engasjement for teknologi, ingeniørferdigheter og kundetilfredshet fra våre partnere KAON og 3SS og faktisk vårt bredere partnerskap med Nagra, Broadcom og selvfølgelig Google .

Kayan STP Middleware er fullt integrert med Android TV-programvarelageret, noe som muliggjør nye forhåndssertifiserte Android TV-funksjoner som Custom Over-the-Air-oppdateringen.

“Vi er veldig stolte over å være den første OEM -en som fullførte STB -integrering på Broadcom SoC, med Nagra CAS sømløst integrert med UX levert av 3SS,” kommenterte Tom Bull, visepresident, Man Media Media.

“Rask integrasjon med våre høyt verdsatte partnere kan ikke være en kraftig ressurs for de mange potensielle fordelene med Google Command Broadcast Stock,” la han til.

“Vårt partnerskap med Allende er en stor ære for hele teamet på 3SS,” sa Guy-Christian Porchers, administrerende direktør i 3SS. “Ved å bli en av de første tjenesteleverandørene i verden som omfavnet Googles offentlige kringkastingslager, brenner Alland en ny vei for innovasjon og kundefokus. Vi ser frem til å hjelpe Alland med å levere et ledende perspektiv til forbrukere i Norden. “