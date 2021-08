Allende var en av de første operatørene i verden som integrerte Google Common Broadcast -aksjer støttet av KAON og 3SS.

Stuttgart, Tyskland og Singnam, Sør-Korea og OSLO, Norge- (Kommersiell ledning) –3 skjermløsninger (3SS) Og Conmedia (KOSDAQ: KAON MEDIA) kunngjør i fellesskap ferdigstillelse av blandet STB (set-top box) integrasjon for Nordic Pay-TV. Løs.

Denne prestasjonen er en milepælprestasjon Løs Android TV -operatøren var en av de første operatørene i verden som fullførte integrasjonen av Google Common Broadcast -stabel for Tyre STB. Prosjektet ble fullført på seks måneder med nært samarbeid fra Allende. Conmedia, Nagira, Broadcom, 3 SS Og Google.

En kombinasjon av 3SS og KAON Kunngjorde i oktober 2020 for å tilby Allendes nye tjeneste. Kraftige hybrid KAON BCM72180 PVR STB -er vil være tilgjengelige for mer enn 1 million abonnenter i Allende, basert på NAGRA Media CAS, Broadcom 72180 SoC og 3SS UX -teknologi, i 3. kvartal 2021.

Google har utviklet sin Standard Public Broadcast Stock (CBS) for å øke hastigheten på det globale Android TV OS. CBS ble kunngjort i oktober 2020, og vil gjøre det mulig for flere TV-seere å få tilgang til neste generasjons applikasjonsrike tjenester de ønsker. Programvare designet for STP og andre TV -enheter er programvare som muliggjør og driver digitale TV -kringkastingssignaler. Blant de positive effektene av å ta i bruk CBS er enkel og rask integrering for hybrid Android TV OS -enheter, akselerert markedstid, forenklede oppgraderinger og samlet DCO (totale eierkostnader). I tillegg, ettersom CBS er kollektivt optimalisert gjennom Googles omfattende teknologipartnernettverk, kan tjenesteleverandører og deres abonnenter være mer trygge på den overlegne Android TV OS-seeropplevelsen på neste nivå.

“Vi gratulerer Allende med å bli en av verdens første operatører for å forbedre brukeropplevelsen for digital underholdning for forbrukerne, i nært samarbeid med den generelle kringkastingsaksjonen og teknologipartnere i verdensklasse,” kommenterte Matthias Bushman. Utviklingssjef i Google.

Allende, Nordens ledende betal-TV-leverandør, bygger videre sin første suksess 3SS-aktivert Prosjekt. Et sted Er satellitt- og OTT -tjeneste No Canal Digital ble lansert i februar 2018. Oppkalt etter service i 2019 “Beste TV -brukeropplevelse” på de prestisjetunge CSI Awards. Allen ble senere utviklet i mai 2020 fra Digital Consumer and Canal Digital Link, og tilbyr TV, satellitt, streaming og andre tjenester, inkludert IPTV og fiberbredbånd over åpne nettverk til kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Allandes nye hybrid KAON BCM72180 PVR STB tilbyr abonnenter mange fordeler, alt fra høy ytelse til påvist neste generasjon 3SS-engineering kundeopplevelse.

John Espen Nergard, Allende CTO, sa: “Å fullføre vår STB -integrasjon veldig raskt er et tydelig bevis på vårt engasjement for teknologi, ingeniørmuligheter og kundetilfredshet fra våre partnere KAON og 3SS og faktisk vårt bredere partnerskap med Nagra, Broadcom og selvfølgelig Google .

Cayenne STB-mellomvaren er fullt integrert med Android TV-programvarehierarkiet, noe som muliggjør nye forhåndssertifiserte Android TV-funksjoner, for eksempel Custom Over-the-Air-oppdateringen.

“Vi er veldig stolte over å være den første OEM -en som fullførte STB -integrering på en Broadcom SoC som sømløst integrerer NAGRA CAS med UX levert av 3DS,” kommenterte Tom Bull, KAON Media Executive Vice President. “Rask integrasjon med våre høyt verdsatte partnere kan ikke være en kraftig ressurs for de mange potensielle fordelene med Google Command Broadcast Stock,” la han til.

“Vårt partnerskap med Allende er en stor ære for hele teamet på 3SS,” sa Guy-Christian Porchers, administrerende direktør i 3SS. Ved å omfavne Googles offentlige kringkastingslager og bli en av verdens første tjenesteleverandører, brenner Alland en ny vei for innovasjon og kundeoppmerksomhet. Vi ser frem til å hjelpe Allende med å gi et ledende perspektiv til forbrukere i Norden.

SAFe betyr rask integrasjon

Takk for at du fremskynder dette prosjektet For moderne prinsipper for aktiv utvikling, Ble først introdusert for Canal Digital av 3SS. I hjertet er “SAFe” (Measured Agile Architecture), et rammeverk for programvareutvikling basert på praktisk erfaring som fremskynder og forbedrer systemdistribusjon.

Med SAFe kjenner alle interessenter i et prosjekt, både lokalt og med interessenter, statusen til målene og at de har rett i fremdriften til et detaljert kart for levering. SAFe tilbyr akselerert, strømlinjeformet innovasjon, bedre produktivitet, effektiv planlegging og bedre produkter.

Om Alland



En ledende nordisk TV -operatør som tilbyr TV og bredbåndstjenester av høy kvalitet til over 1 million kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet ble grunnlagt i mai 2020 ved fusjonen mellom Canal Digital og Viazat Consumer. I 2020 vil de to selskapene ha en samlet omsetning på 7 milliarder svenske kroner. Alland 50/50 eies av Telenor Group og NNT Group. www.allente.se

Om KAON



KAON er teknologileder på betal-TV og bredbåndsløsninger. Vi sikrer integrert hjemmeteknologi som gjør det enkelt for brukere å få tilgang til flere skjermopplevelser, når som helst og hvor som helst med et komplett utvalg av innovative nettsteder og serviceløsninger om hvordan de kan nyte underholdning og informasjon. Commedia er godt anerkjent av Tier 1-operatører i mer enn 90 land. KAONMEDIA har hovedkontor i Sør -Korea og har global tilstedeværelse i mer enn 24 land, inkludert Tyskland, Norge, Frankrike, Spania, Nederland, Australia, USA, Brasil, Mexico, Colombia, Japan og mer. www.kaonmedia.com

Om 3 skjermløsninger (3SS)



Siden 2009 har 3 SS Tilbyr programvareløsninger i verdensklasse for tjenesteleverandører og teknologiske innovatører for å bringe video til hvilken som helst skjerm. Anerkjent leder innen 3SS systemintegrasjon, applikasjonsutvikling, UI / UX designinnovasjon og løsningsarkitektur. 3SS Designere og ingeniører Front- og backend-sider for ledende operatører og kringkastere rundt om i verden for å gjøre kundeopplevelser enkle og personlige. 3SS ‘kunder inkluderer store satellitt-, kabel-, IPTV-, OTT- og mobil -tv -operatører, inkludert Swisscom, Com Hem (Tele2), Allent, Proximus, TCC Uruguay, SelectTV, Altibox, ORS (SimpleTV), Yes (STINGTV). Vodafone Cable Deutschland, Stofa, Liberty Global (UPC, UnityMedia), SES, Utelsat og O2 / Telephonica. Kringkastingskunder inkluderer ProSiebenSat.1, Joyn (ProSiebenSat.1 / Discovery), SUPER RTL (TOGGO), n-tv, Blockbuster og Viacom. 3 STV, 3 TV allerede