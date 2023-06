Allerede er 400 flyvninger kansellert, og det er frykt for forstyrrelser de neste ukene

De fleste av disse flyvningene var fra, eller var bestemt til, Irland, Tyskland, Italia og Spania, sa selskapet på Twitter.



av videoer

Flertallet av kansellerte flyvninger er «flyvninger over Frankrike, ikke flyvninger til Frankrike,» beklaget selskapets administrerende direktør, Michael O’Leary, at det ikke var noen grunn til at disse flyvningene ble kansellert. «Vi respekterer flygeledernes rett til å streike, men hvis de streiker, må de kansellere sine nasjonale flyvninger», ikke flyvninger som flyr fra Irland til Italia, fra Polen til Portugal eller fra Spania til Tyskland, fortsetter direktøren som « French ønsker å gi prioritet for sine innenlandsflyvninger og fjerning av alle overflyvninger.